FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13083 поста • 1403 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Заставляют голодать: щенок хаски пытается добраться до лакомства

Заставляют голодать: щенок хаски пытается добраться до лакомства

Автор:
22 ноября 2022 10:58
Сообщество : Животные
Метки: Еда   Курьезы   Прикол   Юмор   видео   животные   позитив   пёс   
87
1
1
Пёс попытался добраться до миски с едой, однако не смог добиться успеха. Логика и сообразительность — явно не главные его козыри.

Поздравляю, Шарик, ты балбес!

Когда-нибудь он обязательно доберётся до своей еды.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Еда   Курьезы   Прикол   Юмор   видео   животные   позитив   пёс   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

755203



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 фото с домашними крысами, которые доказывают, что они - милейшие питомцы
30 фото с домашними крысами, которые доказывают, что они - милейшие питомцы
Интересные факты о фильме «Три Толстяка»
Интересные факты о фильме «Три Толстяка»
Набирающие популярность в сообществах
Гавиаловый крокодил: Не гавиал и не совсем крокодил. Исчезающий монстр, чью тайну разгадывали 120 лет
Гавиаловый крокодил: Не гавиал и не совсем крокодил. Исчезающий монстр, чью тайну...
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
Жестокие бактерии: как они пожирают наше настроение
Жестокие бактерии: как они пожирают наше настроение
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда ребёнку достался твой характер

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#кино#дтп#автомир#авто аварии#Приколы#сатира#Спорт
#Юмор#Прикол#картинки#интересное#СССР#в мире#Разное#ретро авто#США#природа
#интересно#животные#позитив#автомобили#фотографии#аварии#история#сарказм#улыбнуло#Россия
Жестокие бактерии: как они пожирают наше настроение Жестокие бактерии: как они пожирают наше настроение Хитропопый пёс и его внимательная хозяйка Хитропопый пёс и его внимательная хозяйка Пёс ест свой корм после особого ритуала Пёс ест свой корм после особого ритуала "Я остаюсь": непослушный пёс не хочет ехать домой "Я остаюсь": непослушный пёс не хочет ехать домой Служебный пёс "обезвредил" подозрительный предмет Служебный пёс "обезвредил" подозрительный предмет Безотходное производство на кухне Безотходное производство на кухне

На что жалуетесь?

Вернуться