Заставляют голодать: щенок хаски пытается добраться до лакомства

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Пёс попытался добраться до миски с едой, однако не смог добиться успеха. Логика и сообразительность — явно не главные его козыри.
Поздравляю, Шарик, ты балбес!
Когда-нибудь он обязательно доберётся до своей еды.
Источник:
АНТИФИШКИ
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