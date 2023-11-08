В Калифорнии в местном Walmart полицейские обломали воришек

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Тетеньки набрали полную корзину с ручной добавкой, максимально включили режим "морда кирпичом" и двинули в обход кассы.
А чтобы снять с себя все подозрения, оставили коляску с ребенком у дверей магазина, мол, "мы только погрузим и сейчас вернемся, руки заняты"...
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Метки: walmart Видео Калифорния воры люди полицейския
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