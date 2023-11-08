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Сообщество Жизнь в США 1129 постов • 255 подписчиков подписаться
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В Калифорнии в местном Walmart полицейские обломали воришек

В Калифорнии в местном Walmart полицейские обломали воришек

Автор:
08 ноября 2023 10:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: walmart   Видео   Калифорния   воры   люди   полицейския   
1191
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Тетеньки набрали полную корзину с ручной добавкой, максимально включили режим "морда кирпичом" и двинули в обход кассы.

А чтобы снять с себя все подозрения, оставили коляску с ребенком у дверей магазина, мол, "мы только погрузим и сейчас вернемся, руки заняты"...

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Метки: walmart   Видео   Калифорния   воры   люди   полицейския   
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6  комментариев
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7k
Умница-красавица Час назад
Черно..опая блондинка- это зачот
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10k
Борис Карабанов Минуту назад
Блин, маскировка не прокатила...
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4k
brotherirk 6 минут назад
как у себя дома)
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6k
Babangdida 18 минут назад
А нечего под белых косить!
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16k
Majul 45 минут назад
В край оборзели обезьяны тупорылые. Есть чернокожие, а есть, сука тупые негры-обезьяны!
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