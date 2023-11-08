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В Уфе таксист наказал супружескую пару за "разврат" и порчу авто, залив перцовкой

В Уфе таксист наказал супружескую пару за "разврат" и порчу авто, залив перцовкой

Автор:
08 ноября 2023 07:38
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   УФА   конфликт   пассажиры   перцовка   разврат   такси   
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Клиенты, как он утверждает, занялись сексом на за заднем сидении, а когда их высадили за неподобающее поведение, атаковали авто.

Водитель по имени Айнур таксовал ночью, но когда в салон села пара, возмутился. Таксист утверждает, что девушка начала делать мужчине минет, и эта неприкрытая похоть разозлила Айнура. Он заставил любовников выйти из авто и от души отругал их за разврат. Не доехав до нужного места, молодые люди рассвирепели и, по словам водителя, стали пинать его машину. Тогда Айнур, не долго думая, залил развратников перцовкой.


Между тем, у Игоря и Юли своя версия происходившего. Пассажиры утверждают, что оральный секс подозрительному водителю лишь померещился. Дескать, девушка всего лишь легла мужчине на колени - и больше ничего. Использование баллончика Айнуру не простили - на водителя составили административный протокол о нарушении.


Сам же он утверждает, как сообщает Телеграм-канал Mash Batash, что, во-первых, клиенты были пьяны, а во-вторых, ремонт авто после нападения пары обошёлся ему в 57000 рублей. Сейчас полиция проверяет эти сведения и устанавливает обстоятельства той нескучной ночи.

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Метки: Видео   УФА   конфликт   пассажиры   перцовка   разврат   такси   
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neskaju20 2 часа назад
Что-то мне подсказывакт, что в данном случае Айнур прав.
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Dmitry Tarasov 50 минут назад
У нас из доказательств только видео с уже пострадавшими...
Айнур может быть и прав, а может быть и не прав. Гайцов он не вызвал ( повреждение машины) Полицию тоже. В общем не правильно Айнур сделал. Займут потерпевшие позицию, что колёса ему попинали, скажут что целовались на заднем сиденье, а он видеодоказательство, что он их балончиком залил. и всё, привет Айнур.
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