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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 895 постов • 43 подписчика подписаться
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В центре Краснодара случайная прохожая без причины ударила по лицу 12-летнюю девочку

В центре Краснодара случайная прохожая без причины ударила по лицу 12-летнюю девочку

Автор:
07 ноября 2023 12:34
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Странная   в мире   девочка   женщина   краснодар   люди   негатив   ударила по лицу   
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На кадрах с камеры наблюдения видно как девочка остановилась посреди улицы, сделала фото дерева и уже собиралась уходить, когда неожиданно, проходящая мимо незнакомая женщина наотмашь ударила ее по лицу.

Мама пострадавшей обратилась в полицию.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается личность женщины, мотивы ее действий. По окончании разбирательства будет принято законное решение, - прокомментировали в МВД.

Источник:

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Метки: Странная   в мире   девочка   женщина   краснодар   люди   негатив   ударила по лицу   
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9  комментариев
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391k
Алексей Час назад
мразота
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27k
Лис 9 минут назад
Око за око. По жирной морде совковой лопатой наотмаш. Потом на зону.
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1k
Kra 11 минут назад
нихренасееее!!
Это что ёрштвоюмедь???
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563
Ринат Фамутдинов Полчаса назад
Такую тварь надо ...издить до упора лёжа!!!
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314
Eric Cartman Полчаса назад
Если она ударила ее просто так (может показалось, что тачку фоткает, чтобы нарушение слить), то за такое точно не грех и посадить жирную тварь. Хотя, может была какая-то другая предыстория.
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11k
Б.Касторский Час назад
Тяга воспитывать чужих детей, ощущение, что все им должны, но сами они стоят выше всех. Основная черта людей-мразей.
Просто представил, как кто-то на отдашь бьет эту бабищу и она с визгами пытается узнать за что!? Но тут считает, что имеет право, ещё и в след что-то говорит.
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476
FreelancerND Б.Касторский 24 минуты назад
В воспитании чужих детей нет ничего плохого, наоборот, если по делу - то одна польза. Родитель нынче пошел ленивый и воспитание ребенка отдается на откуп телевизору или планшету.
Но это если по делу, а не как на видео.
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