В центре Краснодара случайная прохожая без причины ударила по лицу 12-летнюю девочку

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На кадрах с камеры наблюдения видно как девочка остановилась посреди улицы, сделала фото дерева и уже собиралась уходить, когда неожиданно, проходящая мимо незнакомая женщина наотмашь ударила ее по лицу.
Мама пострадавшей обратилась в полицию.
- В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается личность женщины, мотивы ее действий. По окончании разбирательства будет принято законное решение, - прокомментировали в МВД.
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Это что ёрштвоюмедь???
Просто представил, как кто-то на отдашь бьет эту бабищу и она с визгами пытается узнать за что!? Но тут считает, что имеет право, ещё и в след что-то говорит.
Но это если по делу, а не как на видео.