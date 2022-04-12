В Новосибирске женщина задула загоревшийся на заправке бензобак

204
1
1
Жительница Новосибирска смогла самостоятельно справиться с возгоранием бензобака автомобиля. Необычный инцидент попал на камеру наблюдения, установленную на заправке.
Невозмутимость, уровень - "Бог"
Пользователи сети предположили, что причиной возгорания могло стать статическое электричество.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Лифт с пассажиркой внезапно врезался в пол технического этажа
- Ядовитая змея незаметно подкралась к мужчине
- Повезло: фургон чуть не сбил женщину на велосипеде
- Неосторожной женщине крупно повезло
- Мальчик чуть не выпал из движущегося автомобиля
12
Понравилось12
Новости партнёров