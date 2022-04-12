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В Новосибирске женщина задула загоревшийся на заправке бензобак

В Новосибирске женщина задула загоревшийся на заправке бензобак (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2022 08:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   Россия   бензобак   в мире   видео   женщина   заправка   люди   повезло   
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Жительница Новосибирска смогла самостоятельно справиться с возгоранием бензобака автомобиля. Необычный инцидент попал на камеру наблюдения, установленную на заправке.

Невозмутимость, уровень - "Бог"

Пользователи сети предположили, что причиной возгорания могло стать статическое электричество.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Новосибирск   Россия   бензобак   в мире   видео   женщина   заправка   люди   повезло   
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6  комментариев
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44k
dima423 20 минут назад
ну молодец конечно...но я не понимаю, ведь проще просто прикрыть лючок на пару сек, у меня бы рефлекторно такая реакция была)
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9k
Алексей Полчаса назад
Опять обман,в Новосибирске нет машин с левым рулем.Но это не точно)
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8k
Игорь Полчаса назад
хороший метод
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1k
rudenkov 41 минуту назад
Реальное свидетельство против картинных взрывах бензобаков в фильмах.
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Alex Chebrikov

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