Двое юношей украли женскую сумочку из ресторана в центре Москвы

Парни умыкнули сумочку в ресторане в Протопоповском переулке. Сев в автобус, они нашли телефон, который был без пароля, и деньги. К тому времени потерпевшая уже заметила пропажу и успела заблокировать банковские карты, привязанные к мобильному приложению. Забрав телефон и деньги, они оставили сумку в автобусе. Ущерб составил 57 тыс рублей.

Любителям лёгких денег уже предъявлено обвинение по статье «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину». А парням всего-то 19 и 20 лет. Их привлечение к уголовной ответственности на контроле в Мещанской межрайонной прокуратуре.