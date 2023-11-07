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Двое юношей украли женскую сумочку из ресторана в центре Москвы

Двое юношей украли женскую сумочку из ресторана в центре Москвы

Автор:
07 ноября 2023 10:20
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   воры   ресторан   сумочка   украли   
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Когда слышим подобные истории, возникает один вопрос: на что рассчитывают воришки, промышляя в Москве? Камеры повсюду. И на этот раз их без труда вычислили.

Парни умыкнули сумочку в ресторане в Протопоповском переулке. Сев в автобус, они нашли телефон, который был без пароля, и деньги. К тому времени потерпевшая уже заметила пропажу и успела заблокировать банковские карты, привязанные к мобильному приложению. Забрав телефон и деньги, они оставили сумку в автобусе. Ущерб составил 57 тыс рублей.


Любителям лёгких денег уже предъявлено обвинение по статье «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину». А парням всего-то 19 и 20 лет. Их привлечение к уголовной ответственности на контроле в Мещанской межрайонной прокуратуре.

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Метки: Видео   Москва   воры   ресторан   сумочка   украли   
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7  комментариев
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5k
Alex Час назад
Надо быть полным дол**бом, что бы заниматься кражами в центре Мск, где кол-во камер зашкаливает.
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59k
Олег Полминуты назад
Как обеспечить себя жильём, питанием, работой и охраной на три года
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10k
МихА 2 минуты назад
Начало зоновской карьеры
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83k
grigori80 9 минут назад
радостные до жеппы!!!
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15k
Ivan Полчаса назад
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49k
Aleksandr 46 минут назад
Вангую: "юноши" окажутся неназываемой национальности. В их кишлаке о камерах не слышали...
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114
r3mba4 Aleksandr 41 минуту назад
один похож. другой белобрысый. черт дернул.)
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