Житель столицы украл фаллоимитатор и тут же продал его случайному прохожему

Отыскать злоумышленника смогли лишь месяц спустя. Выяснилось, что воришкой оказался уроженец Кабардино-Балкарии, который с 2012 года жил в столице и нигде не работал. Украденную вещь он продал практически сразу незнакомцу на улице. Говорит, что предложил дилдо за 5 тысяч - и прохожий согласился.

По словам задержанного, пойти на преступление его подвигла острая нужда в деньгах. А вот почему мужчина пошёл воровать в секс-шоп, остаётся загадкой.