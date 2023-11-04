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Житель столицы украл фаллоимитатор и тут же продал его случайному прохожему

Житель столицы украл фаллоимитатор и тут же продал его случайному прохожему

Автор:
04 ноября 2023 09:20
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   воровство   полиция   сексшоп   фаллоиммитатор   
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Говорит, что деньги были нужны.

В сентябре 2023 года из секс-шопа у метро "Новокузнецкой" украли дорогую приблуду. Камеры наблюдения зафиксировали, как в магазин вошёл прилично одетый мужчина, покрутился у витрин и, подхватив дилдо стоимостью 15 тысяч рублей, спокойно ушёл, не привлекая внимания.


Отыскать злоумышленника смогли лишь месяц спустя. Выяснилось, что воришкой оказался уроженец Кабардино-Балкарии, который с 2012 года жил в столице и нигде не работал. Украденную вещь он продал практически сразу незнакомцу на улице. Говорит, что предложил дилдо за 5 тысяч - и прохожий согласился.


По словам задержанного, пойти на преступление его подвигла острая нужда в деньгах. А вот почему мужчина пошёл воровать в секс-шоп, остаётся загадкой.

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Метки: Видео   Москва   воровство   полиция   сексшоп   фаллоиммитатор   
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13  комментариев
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25k
sssss3 Час назад
Мамой клянётся, что шайтан попутал???
Просит понять и простить???
При острой нужде в деньгах в сексшоп идёт, а не на работу???
Одного у него не отнять, продажник от Бога, втюхал с рук эту приблуду посреди улицы да за ПЯТАК!
Снимаю шляпу...
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5k
Влад 7 минут назад
"А вот почему мужчина пошёл воровать в секс-шоп, остаётся загадкой"

Из любви к искусству.
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10k
SuperTroll 13 минут назад
Ссылка youtu.be
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25k
Илларион Забродов 14 минут назад
Ссылка youtu.be
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327
deadDEVIL 17 минут назад
Даже по скринам было понят, что этот "житель столицы" далеко не из столицы, ну а далее это подтвердилось.
И ой как неожиданно, что дилдак украл чурка.
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33k
Юр21 Полчаса назад
То есть искуственный хер до того востребованный товар в столице что его можно мгновенно продать с рук? Неожидал...
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107
Ксения Лукашенкова-Денисова Полчаса назад
Ху*вое мероприятие:)
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998
kolobok263 Полчаса назад
ему были нужны деньги, случайному прохожему фалоимитатор....вот и встретились два одиночества....
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1k
Николай Полчаса назад
Я видел на улице [мат] который сыр украл в магазине и продают (кстати почему сыр всегда?).... Но резиновый болт... Это прям должны были звезды сойтись чтобы продавец и покупатель как-то встретились.
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4k
sailor_cool 46 минут назад
Кто бы мог подумать, что это такая востребованная вещь.
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48k
Максим Т. 47 минут назад
Как скучно мы живем) тут прямо на улице х...ями барыжат
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