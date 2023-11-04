Житель столицы украл фаллоимитатор и тут же продал его случайному прохожему

Говорит, что деньги были нужны.
В сентябре 2023 года из секс-шопа у метро "Новокузнецкой" украли дорогую приблуду. Камеры наблюдения зафиксировали, как в магазин вошёл прилично одетый мужчина, покрутился у витрин и, подхватив дилдо стоимостью 15 тысяч рублей, спокойно ушёл, не привлекая внимания.
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Отыскать злоумышленника смогли лишь месяц спустя. Выяснилось, что воришкой оказался уроженец Кабардино-Балкарии, который с 2012 года жил в столице и нигде не работал. Украденную вещь он продал практически сразу незнакомцу на улице. Говорит, что предложил дилдо за 5 тысяч - и прохожий согласился.
По словам задержанного, пойти на преступление его подвигла острая нужда в деньгах. А вот почему мужчина пошёл воровать в секс-шоп, остаётся загадкой.
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Просит понять и простить???
При острой нужде в деньгах в сексшоп идёт, а не на работу???
Одного у него не отнять, продажник от Бога, втюхал с рук эту приблуду посреди улицы да за ПЯТАК!
Снимаю шляпу...
Из любви к искусству.
И ой как неожиданно, что дилдак украл чурка.