В Москве приезжий избил пенсионера и похитил его деньги

Придя в себя, пенсионер сразу же обратился в ближайший отдел полиции. Подозреваемого оперативно выследили по камерам (он даже не успел потратить деньги) и задержали на улице Сущёвский Вал. Приезжего из ближнего зарубежья (откуда именно, в МВД не сообщают) отправили в СИЗО на два месяца. Против "трудолюбивого" мигранта возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой"), ему грозит до 8 лет лишения свободы.