FISHKINET
Сообщество Криминал 1786 постов • 349 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
В Москве приезжий избил пенсионера и похитил его деньги

В Москве приезжий избил пенсионера и похитил его деньги

Автор:
17 апреля 2023 12:02
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   задержание   мигрант   нокаут   полиция   разбой   
2138
1
1

Иностранного специалиста уже задержали.

По данным МВД, 28-летний гость столицы на улице Красная Пресня поздним вечером заметил пожилого мужчину и решил его ограбить. Он проследовал за жертвой до подъезда, после чего окликнул мужчину и потребовал деньги. Получив отказ, он ударил 63-летнего москвича по лицу, после чего тот потерял сознание. Обшарив карманы пострадавшего, он похитил 35 тысяч рублей и скрылся.

Придя в себя, пенсионер сразу же обратился в ближайший отдел полиции. Подозреваемого оперативно выследили по камерам (он даже не успел потратить деньги) и задержали на улице Сущёвский Вал. Приезжего из ближнего зарубежья (откуда именно, в МВД не сообщают) отправили в СИЗО на два месяца. Против "трудолюбивого" мигранта возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой"), ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Москва   видео   задержание   мигрант   нокаут   полиция   разбой   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Роберт Шекли Час назад
Забавно, что в ролике замылили сигарету )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Минуту назад
Очень плохо что для овцеёбов жизнь в тюрьме ничуть не хуже того места где он родился и жил.
Не понимая ответственности и количества камер в Москве они легко идут на преступления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 3 минуты назад
Ну да, стэндапом много не поднимешь! А тут херак , один удар и 35 касов на кармане!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Сергей 5 минут назад
Пока границы для таких специалистов не закроют русских так и будут убивать, грабить, насиловать...В столице 90% изнасилований совершают выходцы из средней азии и закавказья , только деятель Марат Хуснуллин продолжает настаивать на ввозе мигрантов на уровне 1 000 000- 3 000 000 человек в год. Вдумайтесь в эти цифры. Это уже просто прямая оккупация страны. И пока наши славянские парни продолжают погибать на украине, мигранты продолжают прибывать в абсолютно диких количествах... И если пару десятков лет назад только Москва и Питер были забиты под завязку людьми не говорящими на русском и не соблюдающими законы России, то сейчас практически все миллионики и средние города заполнены этой братией... Россия всегда славилась своим гостепреимством, но вот эти люди воспринимают его совершенно по другому и вкладывают в русское гостепреимство свой смысл - свою вседозволенность. А вот всякие национальные диаспоры - вообще являются практически легальными ОПГ, а не центрами "помощи соотечественникам" . Олигархи думают что их это не коснется, мол все равно кто снизу копошится...но они глубоко ошибаются, потому что русский мужик долго запрягает , но быстро едет. И когда терпение людей переполнится мало не покажется ни новым не русским гражданам ни думающим отсидется за высокими заборами деятелям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
koleos72 7 минут назад
А вот выйдет он, то государство ему обязано будет предоставить место жительства и место работы? И что, восьмёрку он за счёт россиян жить будет?!
Может нужно уже какие-то санкции накладывать на дружественные страны, в виде штрафов или ограничений выдачи виз. Накосарезил узбек - ху.як Узбекистан миллион выплатил России. И 100 узбекам отказали в визе. Или пятидесяти отказали, а пятьдесят выслали из России. Вот тогда точно у них диаспоры заработают на борьбу с преступностью!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Виктор Федоров 10 минут назад
С какого перепугу он гость? Таких гостей надо выводить серой ртутной мазью (кто в курсе поймет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
тов.Suhov Полчаса назад
Рафик не уинауат. Мамой килянус..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
butata Полчаса назад
Обезьяна, хуле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
albedo 38 минут назад
Редкий идиот. В Москве столько камер, что любого программа отслеживает хоть спустя неделю.
Дикий житель кишлака теперь на зоне начнет изучать лесоповал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Руслан 43 минуты назад
У "иностранных специалистов" правила кишлака: вся родня отвечает. Ну так надо им же их же правилами: один накосячил - его на зону, а отвечает вся семья и/или близкий круг. После каждого такого преступления, отправляется домой пару-тройку десятков сородичей, сам виновный садится лет на 10 (не меньше) и глава диаспоры садится на тот же срок. Только так их можно в стойло загнать. А лучше, конечно, совсем не пускать в Россию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
Znoy Руслан 12 минут назад
Резать этих мpaзeй надо без разбора, они тут совсем оборзели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Puans-on 49 минут назад
"похитил похитил деньги" - как поэтично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
241
Dee78 Час назад
.... Он похитил похити... Его задержали задержали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Rus77 Час назад
Каждый день черти по всей стране беспределят!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Том Сойер Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
ChePaev Час назад
Нормально так, пенс 35К кэшем в кармане носит, да еще поздно вечером.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
5
Виктор Федоров ChePaev 8 минут назад
Какая разница прибьют дикари с картой ты или без?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi Час назад
пристрелить эту мигру нужно было при задержании. это дешевле чем его судить и потом в зоне содержать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

146724



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Питере таксист-мигрант прицельным ударом нокаутировал московского трансгендера
В Питере таксист-мигрант прицельным ударом нокаутировал московского трансгендера
Замурчательные мамы, запечатлённые в особые моменты жизни
Замурчательные мамы, запечатлённые в особые моменты жизни
Набирающие популярность в сообществах
Лапти
Лапти
Как сложилась судьба убийцы священника Георгия Гапона
Как сложилась судьба убийцы священника Георгия Гапона
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Случайности не случайны

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересно#забавно#подборка#аварии#картинки#Приколы#конфликт
#история#СССР#машина#кино#Россия#автомобили#люди#авто аварии#ребёнок
#Фотографии#Прикол#дтп#факты#интересное#животные#мошенничество#автомир#актёр
Повышенный кешбэк на покупки в Перекрёстке и Пятёрочке Повышенный кешбэк на покупки в Перекрёстке и Пятёрочке Сотрудница полиции успокоила дерзкого подростка Сотрудница полиции успокоила дерзкого подростка Сногсшибательное задержание нарушителя Сногсшибательное задержание нарушителя Не стоит сопротивляться полицейским во время задержания Не стоит сопротивляться полицейским во время задержания Забавная реакция нарушителя на охранника, пытающегося помочь полицейским Забавная реакция нарушителя на охранника, пытающегося помочь полицейским Сын Жириновского устроил дебош в ресторане и подрался с полицейским Сын Жириновского устроил дебош в ресторане и подрался с полицейским

На что жалуетесь?

Вернуться