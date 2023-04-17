В Москве приезжий избил пенсионера и похитил его деньги

Иностранного специалиста уже задержали.
По данным МВД, 28-летний гость столицы на улице Красная Пресня поздним вечером заметил пожилого мужчину и решил его ограбить. Он проследовал за жертвой до подъезда, после чего окликнул мужчину и потребовал деньги. Получив отказ, он ударил 63-летнего москвича по лицу, после чего тот потерял сознание. Обшарив карманы пострадавшего, он похитил 35 тысяч рублей и скрылся.
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Придя в себя, пенсионер сразу же обратился в ближайший отдел полиции. Подозреваемого оперативно выследили по камерам (он даже не успел потратить деньги) и задержали на улице Сущёвский Вал. Приезжего из ближнего зарубежья (откуда именно, в МВД не сообщают) отправили в СИЗО на два месяца. Против "трудолюбивого" мигранта возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой"), ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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Не понимая ответственности и количества камер в Москве они легко идут на преступления.
Может нужно уже какие-то санкции накладывать на дружественные страны, в виде штрафов или ограничений выдачи виз. Накосарезил узбек - ху.як Узбекистан миллион выплатил России. И 100 узбекам отказали в визе. Или пятидесяти отказали, а пятьдесят выслали из России. Вот тогда точно у них диаспоры заработают на борьбу с преступностью!
Дикий житель кишлака теперь на зоне начнет изучать лесоповал.
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тебя не спросили. человек пожилой и ему скорее наличкой пользоваться привычнее чем картой.