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Толстенький опоссум не дал американцам поиграть в футбол

Толстенький опоссум не дал американцам поиграть в футбол

Автор:
03 ноября 2023 10:43
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   милота   опоссум   поле   футбол   
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Зверь выбежал на поле во время игры, её пришлось приостановить. Опоссум до последнего цеплялся лапками за газон, но выставить его всё-таки получилось.

Тачдаун в исполнении сумчатого животного не состоялся, но попытка засчитана.

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Метки: Видео   животные   забавно   милота   опоссум   поле   футбол   
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3  комментария
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3k
Оксид Бетона Час назад
вот жеж злобная бестия!
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77k
Viktor 5 минут назад
Почему сразу такой заголовок - "не дал поиграть", убрали с поля и играй-заиграйся!
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15k
Kostick 58 минут назад
ни разу такого ракурса не видел, прикольно бежит зверюга)
ps постоянно лаэртского вспоминаю, как вижу опоссума.
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Olxi

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