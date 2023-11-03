Толстенький опоссум не дал американцам поиграть в футбол

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Зверь выбежал на поле во время игры, её пришлось приостановить. Опоссум до последнего цеплялся лапками за газон, но выставить его всё-таки получилось.
Тачдаун в исполнении сумчатого животного не состоялся, но попытка засчитана.
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ps постоянно лаэртского вспоминаю, как вижу опоссума.