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18 опоссумов, чьи забавные мордахи опровергнут все мифы об их безобразности и злобности

18 опоссумов, чьи забавные мордахи опровергнут все мифы об их безобразности и злобности (19 фото)

Автор:
13 апреля 2022 09:04
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   забавно   милота   опоссум   удивительно   
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Если относиться к питомцу с уважением, то он станет для вас отличным другом. Множественные фото в интернете демонстрируют, что завоевать сердце опоссума реально. Стоит только проявить немного терпения и запастись вкусняшками.

Опоссумы — забавные и немного дурашливые животные, обитающие в Северной и Южной Америке. Они давно живут рядом с человеком и нисколько не возражают против такого соседства. Напротив, зверьки с удовольствием демонстрируют свою миролюбивость и любопытство. Однако, если вы будете представлять для них опасность, они тут же резко отреагируют. Как правило, опоссумы в случае угрозы жизни злобно шипят или просто притворяются мёртвыми.

Извините, но на самом деле этой мой ужин

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Опоссумы отличаются достаточно воинствующим характером. Им ничего не стоит отнять у другого зверя еду или прогнать его со своей территории.


Малыш приготовился к обеду


Этого спасённого опоссума моя мама встретила в центре для животных


Опоссумы — всеядные животные. В дикой природе они питаются насекомыми, ящерицами и мышами. В городской среде они не откажутся от любых вкусняшек, которые только смогут найти. Также они будут не против заглянуть даже в вашу тарелку с обедом.


Осторожно, ваше сердце может не выдержать такой порции миловидности


Эти ногти просто требуют лака, чтобы соответствовать венку.

Опоссум Фрида Кало!


Просто опоссум, играющий на крошечном пианино


Смотри, как я могу!


Многим опоссумы кажутся медлительными и глуповатыми. На самом деле это не так. Эти животные отлично ориентируются в опасных ситуациях, замечательно лазают по деревьям, используя для этого цепкие пальцы на лапках и хвост.


Смышлёный опоссум напоминает, что гигиена полости рта — превыше всего


Когда опоссум зевает, такое чувство, что он готов проглотить всё вокруг


Некоторые люди отваживаются завести опоссума в качестве домашнего любимца. Это вполне реально. Однако необходимо помнить, что при несоблюдении норм содержания зверёк быстро станет агрессивным и неконтролируемым.


Когда очень сильно хочешь поиграть в LEGO


Как раз мой размерчик!


Опоссумы никогда не прочь полакомиться авокадо


У опоссумов невероятно сильная челюсть и крепкие зубы. Об этом стоит помнить и соблюдать меры безопасности при общении с питомцем.


Ты уже ешь? И без меня?


Вокруг столько всего интересного, почему мы раньше здесь никогда не были?


Неужели снова пора принимать ванну?


Многим опоссумы могут показаться неухоженными. На деле эти зверьки очень скрупулёзны в уходе за собой. Если животное не занято поиском пищи и не спит, оно приводит себя в порядок. Как и кошки, опоссумы следуют той же схеме: вылизывают лапы, хвост, умываются.


Типичный опоссум-фрилансер


Сразу видно, что перед вами представитель королевских кровей


Да что ты говоришь!


У опоссумов есть собственная суперсила — невероятная устойчивость к любым ядам. Им практически нипочём укусы змей и ядовитых насекомых.


Клементина напоминает всем, что животные любят и хотят быть любимыми

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: домашний питомец   животные   забавно   милота   опоссум   удивительно   
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