18 опоссумов, чьи забавные мордахи опровергнут все мифы об их безобразности и злобности

Опоссумы — забавные и немного дурашливые животные, обитающие в Северной и Южной Америке. Они давно живут рядом с человеком и нисколько не возражают против такого соседства. Напротив, зверьки с удовольствием демонстрируют свою миролюбивость и любопытство. Однако, если вы будете представлять для них опасность, они тут же резко отреагируют. Как правило, опоссумы в случае угрозы жизни злобно шипят или просто притворяются мёртвыми.

Извините, но на самом деле этой мой ужин