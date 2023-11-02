Австралийская певица Sia опубликовала на своей странице романтичное видео из Самары

Влюблённая парочка кружилась на фоне снега и супермаркетов.
Известная австралийская певица с белым каре Sia в своём аккаунте в TikTok опубликовала романтичный ролик самарской пары, которая танцует на фоне проезжей части. Влюбленные вальсировали в снегопад под песню Snowman. Сзади видна многоэтажка и супермаркеты.
Источник:
Ролик был выложен в сеть ещё в прошлом году, но певица Sia опубликовала его только сейчас. Похоже, что российская романтика покорила Sia, а вместе с ней и пользователей по всему миру. Видео набрало больше 13 миллионов просмотров и 700 тысяч лайков.
Источник:
- 57-летняя дама привезла из Дубая "подарки" на 8 миллионов рублей
- Канье одобряет: в Новосибирске заметили парочку за пикантным занятием
- "Ты будешь перед Кадыровым извиняться!": пассажирка такси не пристегнулась из-за увеличенной груди и устроила скандал
- Во время испытаний ракеты в Японии произошёл взрыв
- В Омске заметили женщину-водителя троллейбуса, которая в красном платье поправляла рога