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Австралийская певица Sia опубликовала на своей странице романтичное видео из Самары

Австралийская певица Sia опубликовала на своей странице романтичное видео из Самары

Автор:
02 ноября 2023 11:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Sia   Видео   Самара   Социальные сети   интересное   клип   певица   фото   
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Влюблённая парочка кружилась на фоне снега и супермаркетов.

Известная австралийская певица с белым каре Sia в своём аккаунте в TikTok опубликовала романтичный ролик самарской пары, которая танцует на фоне проезжей части. Влюбленные вальсировали в снегопад под песню Snowman. Сзади видна многоэтажка и супермаркеты.

Ролик был выложен в сеть ещё в прошлом году, но певица Sia опубликовала его только сейчас. Похоже, что российская романтика покорила Sia, а вместе с ней и пользователей по всему миру. Видео набрало больше 13 миллионов просмотров и 700 тысяч лайков.

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Метки: Sia   Видео   Самара   Социальные сети   интересное   клип   певица   фото   
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4  комментария
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1k
Павел Кузнецов Час назад
красота в глазах смотрящего...
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3k
Χάρων 58 минут назад
Это галопирующее топтание на месте сложно назвать вальсированием.
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530
Алексей Бляйбтрой Час назад
хохлы понабежали?
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WhiteRat

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