В Петербурге агрессивная женщина напала на мать с ребёнком — незнакомка дернула девушку за волосы и убежала

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На кадрах видно, как сначала блондинка замечает свою жертву и начинает преследовать её. Затем поворачивает вслед за кляксой в торговый центр и атакует.
Девушка объяснила, что до момента с дёрганьем волос женщина не сказала ей ни слова — просто бубнила себе под нос матерные слова.
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