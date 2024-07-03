В Петербурге агрессивная женщина напала на мать с ребёнком — незнакомка дернула девушку за волосы и убежала

FISHKINET
Деду Байдену давно пора на пенсию Деду Байдену давно пора на пенсию Выстрел патроном&nbsp;"Дыхание дракона" Выстрел патроном "Дыхание дракона" 15 идеальных фотографий, которые запечатлели необычные мгновения 15 идеальных фотографий, которые запечатлели необычные мгновения Муфтият Дагестана не смог найти оснований для запрета никаба Муфтият Дагестана не смог найти оснований для запрета никаба Два бизнесмена из Санкт-Петербурга решили подзаработать в телеграм Два бизнесмена из Санкт-Петербурга решили подзаработать в телеграм Уборщики Эвереста очищают гору от тел погибших альпинистов Уборщики Эвереста очищают гору от тел погибших альпинистов Белорусские девушки-военные на репетиции парада в Минске Белорусские девушки-военные на репетиции парада в Минске Разрушенные и забытые шедевры архитектуры: 35 интересных зданий, потерянных во времени Разрушенные и забытые шедевры архитектуры: 35 интересных зданий,... Какая погода, такие и забавы Какая погода, такие и забавы Условия просто ужасны: на Wildberries работает всё больше мигрантов Условия просто ужасны: на Wildberries работает всё больше мигрантов Мужчину, который сжег российский флаг, приговорили к 10 годам тюрьмы Мужчину, который сжег российский флаг, приговорили к 10 годам тюрьмы "Роскосмос" утвердил график создания Российской орбитальной станции "Роскосмос" утвердил график создания Российской орбитальной станции В Москве задержали тренера молодёжной сборной России по вольной борьбе В Москве задержали тренера молодёжной сборной России по вольной борьбе В Англии успешно испытали ракетный двигатель, придуманный ИИ В Англии успешно испытали ракетный двигатель, придуманный ИИ Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Сколько зарабатывает курьер в Москве Сколько зарабатывает курьер в Москве Самокатчик снес девушку в Москве Самокатчик снес девушку в Москве "Я Кадырову пожалуюсь!": в Сургуте женщина отчитала пьяного мужчину за громкую музыку и мат "Я Кадырову пожалуюсь!": в Сургуте женщина отчитала пьяного... Четырёх похитителей итальянского бизнесмена в Москве отправили в СИЗО Четырёх похитителей итальянского бизнесмена в Москве отправили в СИЗО
Главная > Видео
В Петербурге агрессивная женщина напала на мать с ребёнком — незнакомка дернула девушку за волосы и убежала

В Петербурге агрессивная женщина напала на мать с ребёнком — незнакомка дернула девушку за волосы и убежала

Автор:
03 июля 2024 08:45
Метки: Видео   Петербург   Странная   агрессивная женщина   дернула за волосы   неадекватная   
1111
1
1

На кадрах видно, как сначала блондинка замечает свою жертву и начинает преследовать её. Затем поворачивает вслед за кляксой в торговый центр и атакует.

Девушка объяснила, что до момента с дёрганьем волос женщина не сказала ей ни слова — просто бубнила себе под нос матерные слова.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Петербург   Странная   агрессивная женщина   дернула за волосы   неадекватная   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Дмитрий 2 часа назад
Уже в который раз говорю: весна в этом году что то затянулась!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
572
Человек Наблюдающий 15 минут назад
В школе так делал, но пост за это мне не посвящали)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DuckTales Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1888 постов (1841 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

394051



Другие посты автора
Популярное
Русский Пельмень убойной пощёчиной нокаутировал поляка в дебютном бою турнира «Power Slap» в Лас-Вегасе
Русский Пельмень убойной пощёчиной нокаутировал поляка в дебютном бою турнира «Power...
Первой покупательницей новейшего Bugatti Turbillon стала Елена Зеленская
Первой покупательницей новейшего Bugatti Turbillon стала Елена Зеленская
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#фильм#история#факты#Реакция#Москва#кот#съемка
#в мире#животные#забавно#кино#позитив#Ynews#полиция#Россия#истории#новости
#Прикол#Юмор#дети#Китай#интересное#конфликт#улыбнуло#Еда#собака#роль
Деду Байдену давно пора на пенсию Деду Байдену давно пора на пенсию Свирепый пассажир избил водителя автобуса в Петербурге Свирепый пассажир избил водителя автобуса в Петербурге Типичный словарь петербуржцев Типичный словарь петербуржцев Облака похожие на «торнадо»: петербуржцы запечатлели уникальное погодное явление Облака похожие на «торнадо»: петербуржцы запечатлели уникальное погодное явление Букет против баллончика. В Петербурге двое влюбленных мужчин подрались из-за девушки Букет против баллончика. В Петербурге двое влюбленных мужчин подрались из-за девушки В Петербурге родители и болельщики схлестнулись в драке прямо во время хоккейного матча В Петербурге родители и болельщики схлестнулись в драке прямо во время хоккейного матча

На что жалуетесь?

Вернуться