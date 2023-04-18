FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7144 поста • 1002 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Пассажир разбил стеклянный турникет в столичном метро

Пассажир разбил стеклянный турникет в столичном метро

Автор:
18 апреля 2023 14:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Метро   Москва   видео   люди   разбил   турникет   
403
1
1

В Москве неизвестный разбил турникет в метро, когда попытался пройти через него без транспортной карты. Инцидент попал на видео.

Целеустремленный безбилетник.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Метро   Москва   видео   люди   разбил   турникет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Mrak OBOY 18 минут назад
теперь заплатит денег, год мог бы проезд оплачивать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
turyst 6 минут назад
Опять?
Вот их бьют постоянно...

Какой дизайнер их из стекла делать придумал?


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Викторович 8 минут назад
Вот гнида. Огромное количество людей строили метро, станции, делали поезда, рельсы, электроэнергию, большое количество людей работает чтобы все это бесперебойно работало. И какая-то тварь готова все сломать, чтобы сэкономить пару монет....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алексей 13 минут назад
Будет теперь сортиры драить (c)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lexx 48 минут назад
Явно понаехавший. На что рассчитывал, что останется безнаказанным? Это у него в колхозе камер нету.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 59 минут назад
"Сахарки" в край оборзели. Вообще уже элементарные нормы общежития не соблюдают. "В мире животных" какое-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

715507



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Замурчательные мамы, запечатлённые в особые моменты жизни
Замурчательные мамы, запечатлённые в особые моменты жизни
Переехав в новый дом, девушка нашла в курятнике брошенного кота
Переехав в новый дом, девушка нашла в курятнике брошенного кота
Набирающие популярность в сообществах
Всего $18 за 1 Тбайт: Seagate выпустила жёсткий диск IronWolf Pro объёмом 22 Тбайт
Всего $18 за 1 Тбайт: Seagate выпустила жёсткий диск IronWolf Pro объёмом 22 Тбайт
«Юра, прости, мы всё про…»
«Юра, прости, мы всё про…»
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор с папой

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#история#позитив#авто аварии#США#СССР#люди#Автовсячина#кино
#Юмор#автомобили#интересное#аварии#в мире#факты#улыбнуло#Фотографии#дети#Китай
#Прикол#автомир#животные#дтп#интересно#подборка#забавно#деньги#картинки#Приколы
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой В московском метро женщина украла смартфон у умирающего мужчины В московском метро женщина украла смартфон у умирающего мужчины Психованная пассажирка решила не платить за проезд в метро Психованная пассажирка решила не платить за проезд в метро Неравнодушный гражданин остановил безбилетника, напавшего на сотрудника службы безопасности метро Неравнодушный гражданин остановил безбилетника, напавшего на сотрудника службы безопасности метро Дуракам везёт: трюкач чуть не попал под поезд в Москве Дуракам везёт: трюкач чуть не попал под поезд в Москве Интересный факт о голосах дикторов московского метро Интересный факт о голосах дикторов московского метро

На что жалуетесь?

Вернуться