Пассажир разбил стеклянный турникет в столичном метро

403
1
1
В Москве неизвестный разбил турникет в метро, когда попытался пройти через него без транспортной карты. Инцидент попал на видео.
Целеустремленный безбилетник.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пассажирка метро напала с ножом на разговаривающую по телефону москвичку
- Мужчина обокрал пассажира метро под предлогом помощи
- В московском метро женщина украла смартфон у умирающего мужчины
- Интересный факт о голосах дикторов московского метро
- Дуракам везёт: трюкач чуть не попал под поезд в Москве
Новости партнёров
реклама
Вот их бьют постоянно...
Какой дизайнер их из стекла делать придумал?