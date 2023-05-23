FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14001 пост • 1668 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
В Московском зоопарке слоны вынуждены обниматься через забор

В Московском зоопарке слоны вынуждены обниматься через забор

Автор:
23 мая 2023 10:29
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   видео   животные   зоопарк   интересное   милота   слоны   фото   
797
1
1

В столичном зоопарке живут два слона — взрослый Памир и слонёнок Филимон. Они живут в разных вольерах, так как самцы слонов могут проявлять агрессию друг к другу.

Памир является отцом Филимона. Как и все отцы, он хочет проводить время со своим сыночком, но их разделяет стена. Всё что остаётся слонам — обниматься через перегородку. Каждый день малыш подходит к папе, и они обнимаются хоботами.

Это настолько мило, что теперь смотрители зоопарка раздумывают о том, не стоит ли слонов объединить. Сотрудники наблюдают за слонами, чтобы сключить соперничество и агрессию.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Питомцы   видео   животные   зоопарк   интересное   милота   слоны   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Alex Час назад
Сраные зоопарки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
334161



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
"Человек, не проходи мимо"
"Человек, не проходи мимо"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#люди#США#картинки#Приколы#Жизнь#врезался#Питомцы
#Юмор#Прикол#ДТП#история#удивительно#позитив#подборка#фильм#дети#СССР
#интересно#в мире#забавно#кино#авария#Россия#новости#вода#милота#шоу бизнес
"Человек, не проходи мимо" "Человек, не проходи мимо" Как выглядит самый загруженный пешеходный переход Как выглядит самый загруженный пешеходный переход Необычная макаронная фабрика Необычная макаронная фабрика «Умные» шахматы: сами двигают фигуры и дают играть по сети «Умные» шахматы: сами двигают фигуры и дают играть по сети Известные баскетболисты обменялись симуляциями во время матча Известные баскетболисты обменялись симуляциями во время матча Кошка приютила детёныша выдры Кошка приютила детёныша выдры

На что жалуетесь?

Вернуться