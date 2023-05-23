В Московском зоопарке слоны вынуждены обниматься через забор

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В столичном зоопарке живут два слона — взрослый Памир и слонёнок Филимон. Они живут в разных вольерах, так как самцы слонов могут проявлять агрессию друг к другу.
Памир является отцом Филимона. Как и все отцы, он хочет проводить время со своим сыночком, но их разделяет стена. Всё что остаётся слонам — обниматься через перегородку. Каждый день малыш подходит к папе, и они обнимаются хоботами.
Это настолько мило, что теперь смотрители зоопарка раздумывают о том, не стоит ли слонов объединить. Сотрудники наблюдают за слонами, чтобы сключить соперничество и агрессию.
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