Спасатели в Биробиджане помогли псу, который завяз в мазуте

В Telegram-канале областного ГУ МЧС появилось видео спасения собаки из мазута. Жители Биробиджана Еврейской автономной области заметили собаку только из-за того, что он тихо скулил. Когда приехали сотрудники МЧС, пёс увяз уже по уши. Спасателям пришлось проложить путь из доско, чтобы подобраться к животному.

Ее было чрезвычайно сложно вытащить! Я тяну за поводок – она задыхается. Я ослабляю хватку – она тонет в мазуте, — рассказал спасатель.