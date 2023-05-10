Спасатели в Биробиджане помогли псу, который завяз в мазуте

У бедного пёсика торчало только одно ухо, глаз и нос. Заметить его смогли только из-за тихого скулежа, который издавало животное.
В Telegram-канале областного ГУ МЧС появилось видео спасения собаки из мазута. Жители Биробиджана Еврейской автономной области заметили собаку только из-за того, что он тихо скулил. Когда приехали сотрудники МЧС, пёс увяз уже по уши. Спасателям пришлось проложить путь из доско, чтобы подобраться к животному.
Ее было чрезвычайно сложно вытащить! Я тяну за поводок – она задыхается. Я ослабляю хватку – она тонет в мазуте, — рассказал спасатель.
Сотрудник МЧС Максим Хохленков отметил, что мазут был тёплый, поэтому вытащить собаку удалось живой и без повреждений. На спасение собаки ушло около часа. К счастью, хозяин нашёлся почти сразу, на соседней улице. Он забрал пса домой, чтобы отмыть от мазута, сообщается в Telegram-канале областного ГУ МЧС.
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Будь здоров, собакен!
p.s. А если серьёзно, вряд ли только она выживет. Здесь нужна экстренная специализированная ветпомощь и то надежды мало. Интоксикация сильнейшая.