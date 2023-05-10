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Спасатели в Биробиджане помогли псу, который завяз в мазуте

Спасатели в Биробиджане помогли псу, который завяз в мазуте

Автор:
10 мая 2023 14:13
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересное   милота   собака   спасение   фото   
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У бедного пёсика торчало только одно ухо, глаз и нос. Заметить его смогли только из-за тихого скулежа, который издавало животное.

В Telegram-канале областного ГУ МЧС появилось видео спасения собаки из мазута. Жители Биробиджана Еврейской автономной области заметили собаку только из-за того, что он тихо скулил. Когда приехали сотрудники МЧС, пёс увяз уже по уши. Спасателям пришлось проложить путь из доско, чтобы подобраться к животному.

Ее было чрезвычайно сложно вытащить! Я тяну за поводок – она задыхается. Я ослабляю хватку – она тонет в мазуте, — рассказал спасатель.

Сотрудник МЧС Максим Хохленков отметил, что мазут был тёплый, поэтому вытащить собаку удалось живой и без повреждений. На спасение собаки ушло около часа. К счастью, хозяин нашёлся почти сразу, на соседней улице. Он забрал пса домой, чтобы отмыть от мазута, сообщается в Telegram-канале областного ГУ МЧС.

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Метки: видео   животные   интересное   милота   собака   спасение   фото   
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7  комментариев
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13k
котегRUS 2 часа назад
Люди - с Большой Буквы!
Будь здоров, собакен!
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5k
Евгений Д 57 минут назад
Какой же идиот соорудил эту яму с еще теплым гудроном ???
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1k
Сергей Викторович Час назад
В данной ситуации у меня несколько серьезных вопросов: Какого кера разлит мазут? Чей это мазут загрязняет окружающее среду? Чья это территория, на которой разлит мазут? Почему собака на самовыгуле???
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8k
Борис Карабанов Час назад
- Гав! Ура! Домой! На любимом диване поваляться!
p.s. А если серьёзно, вряд ли только она выживет. Здесь нужна экстренная специализированная ветпомощь и то надежды мало. Интоксикация сильнейшая.
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6k
Алексей 2 часа назад
Мне однажды пришлось овечку доставать из гудрона. Правда она ушла по брюхо, но и гудрон был уже почти застывший.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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