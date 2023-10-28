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Напекло голову искусственным «солнышком»

Напекло голову искусственным «солнышком»

Автор:
28 октября 2023 13:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   забавно   конфликт   люди   погром   солярий   
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Женщина устроила погром в солярии на Малой Бухарестской улице после того, как ей показалось, якобы время процедуры было больше желаемого.

По словам сотрудников салона красоты, всё было в порядке, но клиентке показалось, что загорала она дольше положенного. Вместо негативного отзыва в книге жалоб женщина разбила стекло и повредила дорогостоящую технику.


По оставленному на ресепшене номеру девушка, ответившая на звонок, сначала признала в буйной посетительнице свою мать, но, как только зашёл разговор о возмещении ущерба, резко сменила риторику и стала утверждать, что на видео незнакомая ей женщина.

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Метки: Видео   забавно   конфликт   люди   погром   солярий   
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3  комментария
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9k
Дмитрий 46 минут назад
Я ваш солярий шмалярий шатал! Шатала....
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33k
БамбарбияКиргуду 2 минуты назад
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76k
Viktor 18 минут назад
По виду ей такой солярий нужен!

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