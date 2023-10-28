Напекло голову искусственным «солнышком»

Женщина устроила погром в солярии на Малой Бухарестской улице после того, как ей показалось, якобы время процедуры было больше желаемого.
По словам сотрудников салона красоты, всё было в порядке, но клиентке показалось, что загорала она дольше положенного. Вместо негативного отзыва в книге жалоб женщина разбила стекло и повредила дорогостоящую технику.
По оставленному на ресепшене номеру девушка, ответившая на звонок, сначала признала в буйной посетительнице свою мать, но, как только зашёл разговор о возмещении ущерба, резко сменила риторику и стала утверждать, что на видео незнакомая ей женщина.
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