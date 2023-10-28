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Как работают блогеры в Индонезии

Как работают блогеры в Индонезии

Автор:
28 октября 2023 10:45
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   Индонезия   блогеры   в мире   девушки   интересно   люди   работа   
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В Азии, видимо, изобрели идеальную бизнес-модель для извлечения как можно большего количества денег из социальных сетей, таких как TikTok или YouTube. По всей Индонезии, а также за ее пределами возникают так называемые «фабрики блогеров», куда люди отправляются создавать контент для социальных сетей.

Со стороны это напоминает фантастическую антиутопию уровня популярного сериала «Черное зеркало».

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Метки: Видео   Индонезия   блогеры   в мире   девушки   интересно   люди   работа   
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2  комментария
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36k
АнтонПолднев 24 минуты назад
На поток. Так держать! Тем быстрее эта херня выгорит!
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4k
leofox Минуту назад
Лишь бы не работать
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