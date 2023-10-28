Как работают блогеры в Индонезии

В Азии, видимо, изобрели идеальную бизнес-модель для извлечения как можно большего количества денег из социальных сетей, таких как TikTok или YouTube. По всей Индонезии, а также за ее пределами возникают так называемые «фабрики блогеров», куда люди отправляются создавать контент для социальных сетей.