Как работают блогеры в Индонезии

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В Азии, видимо, изобрели идеальную бизнес-модель для извлечения как можно большего количества денег из социальных сетей, таких как TikTok или YouTube. По всей Индонезии, а также за ее пределами возникают так называемые «фабрики блогеров», куда люди отправляются создавать контент для социальных сетей.
Со стороны это напоминает фантастическую антиутопию уровня популярного сериала «Черное зеркало».
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