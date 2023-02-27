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Как видит мир человек с близорукостью

Как видит мир человек с близорукостью

Автор:
27 февраля 2023 13:16
Метки: в мире   видео   зрение   интересно   люди   проверка   
1376
1
1

Офтальмолог показал, как видят мир люди с разной степенью близорукости. В пост призываются близорукие люди с целью узнать, совпадают ли продемонстрированные в видео "минуса" с реальностью.

Как видят окружающий мир люди с плохим зрением. Товарищи близорукие, похоже на правду?


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Метки: в мире   видео   зрение   интересно   люди   проверка   
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16  комментариев
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6k
sedoisever 2 часа назад
Как выглядят люди снимающие вертикально.
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1k
Victor Chromov 3 минуты назад
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 13 минут назад
Ждём пост о дальнозорких...
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2k
vts 14 минут назад
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3k
александр Полчаса назад
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2k
Daggers D. Полчаса назад
Астигматизьму бы сюда добавили бы ещё....
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1k
Лимонадный Джо Полчаса назад
У меня очки -3,5. Приблизительно сходится. Но любой, даже самый мелкий текст прочту без затруднений.
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44k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
примерно так и есть.
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3k
milenBG Час назад
Не думаю, что они видят мир вертикально.
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14k
Majul Час назад
Ну, немного загнули. До операции по коррекции было минус 7 на обоих глазах.
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2k
ChePaev Час назад
Блд, хорошо что у меня к 47 годам только дальнозоркость появилась, мелкие буквы вблизи стал плохо видеть (чеки читать магазинные стало трудно, платежки коммунальные), пора очечами или линзами для чтения обзаводиться))
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12k
Karelian Час назад
У меня -4,75. Да, похоже.
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1k
Dimon Час назад
Статейка из разряда " как человек с расстройством желудка ищет туалет".
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