Как видит мир человек с близорукостью

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Офтальмолог показал, как видят мир люди с разной степенью близорукости. В пост призываются близорукие люди с целью узнать, совпадают ли продемонстрированные в видео "минуса" с реальностью.
Как видят окружающий мир люди с плохим зрением. Товарищи близорукие, похоже на правду?
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