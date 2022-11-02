Неудачный трюк парня на батуте

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Прыгать на батуте нравится не только детям, но и многим взрослым. Однако прыгать на батуте надо с осторожностью и без дурачества. В противном случае веселье может окончиться посещением больницы.
Довыпендривались на батуте.
Источник:
АНТИФИШКИ
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