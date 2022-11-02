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Неудачный трюк парня на батуте

Неудачный трюк парня на батуте

Автор:
02 ноября 2022 09:29
Метки: батут   в мире   видео   интересно   люди   падение   прыжок   фейл   
591
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Прыгать на батуте нравится не только детям, но и многим взрослым. Однако прыгать на батуте надо с осторожностью и без дурачества. В противном случае веселье может окончиться посещением больницы.
Довыпендривались на батуте.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: батут   в мире   видео   интересно   люди   падение   прыжок   фейл   
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1k
Сергей 54 минуты назад
во если жопой на колышек.
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8k
Сергей 5 минут назад
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 24 минуты назад
Незнание физики - повод для приключений...
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