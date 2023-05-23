Как выглядит самый загруженный пешеходный переход

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Самый бесполезный кот на свете

Мосвичку затравили из-за полуобнаженной фотосессии в Дагестане

От взгляда на эти фото желание поехать на море как-то само собой...

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Блиновская клянчит деньги у подписчиков

Умный замок, созданный в Англии 300 лет назад

Дерево смерти – самое опасное на Земле

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Плата за ошибку: болезненный спуск лыжника с горы

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 мая

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Сброс воды из плотины ГЭС

Почему цвет робы заключённых в США - оранжевый?

Актёр Сергей Бурунов впервые с 2005 года не будет озвучивать Ди Каприо

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм