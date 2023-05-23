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Как выглядит самый загруженный пешеходный переход

Как выглядит самый загруженный пешеходный переход

Автор:
23 мая 2023 09:42
Метки: Япония   в мире   видео   интересно   люди   переход   
1105
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1

Сибуйский пешеходный переход является самым загруженным переходом в мире. Около 3000 пешеходов могут одновременно переходить дорогу в этом месте.

Люди пересекают знаменитый пешеходный переход Токио Сибуя с высоты птичьего полета.

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Метки: Япония   в мире   видео   интересно   люди   переход   
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42k
Sxoxa 54 минуты назад
А под или над не сделать?
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74
ya.leo01 43 минуты назад
Человейник
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