Как выглядит самый загруженный пешеходный переход

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Сибуйский пешеходный переход является самым загруженным переходом в мире. Около 3000 пешеходов могут одновременно переходить дорогу в этом месте.
Люди пересекают знаменитый пешеходный переход Токио Сибуя с высоты птичьего полета.
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