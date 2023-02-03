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Татуировщик, который не зря ест свой хлеб

Татуировщик, который не зря ест свой хлеб

Автор:
03 февраля 2023 11:21
Сообщество : Искусство
Метки: в мире   видео   интересно   люди   рисунок   спина   татуировка   
1723
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Впечатляющая "механическая" татуировка на спине мужчины. Рисунок нанесён китайским мастером Heng Yue, который занимается татуировками с 2003 года.
Настоящее произведение искусства.

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Метки: в мире   видео   интересно   люди   рисунок   спина   татуировка   
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17  комментариев
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1k
КолдурасЪ 2 часа назад
Держит интригу что снизу!
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 9 минут назад
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7k
Том Джоуд 11 минут назад
Хотел бы я посмотреть, как искорежутся энти механизьмы через сорок-пятьдесят лет...
Как в анекдоте:
- Сделала на сиськах татуировки Ленина и Сталина.
- Когда тебе стукнет 70, представляю как у них вытянутся лица.
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795
AlexG 13 минут назад
Это ж сколько он забашлял за такое?.. Не дешево, видимо... но сделано профессионально
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5k
Компьютер DELL монитором 57 минут назад
А я мечтал всегда сделать вдоль позвоночника таганско-краснопресненскую линию метро , у самой шей Планерная , а Выхино в жопе .
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211
ruslan d 2 часа назад
Красиво
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Честно говоря, я не вижу особого различия в "партачной" живописи на теле человека, будь-то реалистичная репродукция "Джоконды", будь-то просто "С.Л.О.Н."
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136
Шпрота Втомате 2 часа назад
Десептико н?
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6k
Психологическая поддержка 2 часа назад
Пздц... человек позволили на себе поставить клеймо татуировщика .. [мат] лох
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61
Иван Сусанин 2 часа назад
броня из фолаут 2
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