Татуировщик, который не зря ест свой хлеб

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Впечатляющая "механическая" татуировка на спине мужчины. Рисунок нанесён китайским мастером Heng Yue, который занимается татуировками с 2003 года.
Настоящее произведение искусства.
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Как в анекдоте:
- Сделала на сиськах татуировки Ленина и Сталина.
- Когда тебе стукнет 70, представляю как у них вытянутся лица.
Любители татуировок так еще меня не разочаровывали.