Парень великолепно станцевал в стиле Майкла Джексона

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Танцевальное движение "Лунная походка" стало одной из главных фишек в танце Майкла Джексона. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие танцоры, пародируя короля поп-музыки, включают движение в свои танцы.
Фишка Майкла Джексона до сих пор остается популярной среди многих танцоров.
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