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Парень великолепно станцевал в стиле Майкла Джексона

Парень великолепно станцевал в стиле Майкла Джексона

Автор:
18 мая 2023 12:09
Метки: в мире   видео   интересно   лунная походка   люди   танец   танцор   
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Танцевальное движение "Лунная походка" стало одной из главных фишек в танце Майкла Джексона. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие танцоры, пародируя короля поп-музыки, включают движение в свои танцы.

Фишка Майкла Джексона до сих пор остается популярной среди многих танцоров.

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Метки: в мире   видео   интересно   лунная походка   люди   танец   танцор   
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