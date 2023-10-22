В Дагестане танцующую молодежь попросили не нарушать спокойствие

1818
1
1
Они с этим не согласились.
В Махачкале горячо. Местные жители вышли на улицу и потребовали не независимости для сектора Газы. В честь такого события они исполнили лезгинку:
Уважаемые! Как вы можете здесь танцевать, когда на сегодняшний день погибают женщины и дети? Как вы себя можете так хорошо чувствовать? Вы считаете себя львами этой Уммы? Чем вы занимаетесь здесь? Разойдитесь!
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Жителей Петрозаводска напугали страшные крики девочки и они вызвали силовиков. Но когда те приехали, то сильно озадачились
- В Махачкале бойцы MMA устроили потасовку со стрельбой
- В Махачкале объявлен план "перехват" из-за стрелка с дробовиком, ранившего двух человек
- Полицейский застрелил мужчину, который отсидел 16 лет по ложному обвинению
- Девушка в маске и в трусах станцевала тверк в центре Махачкалы и разгневала дагестанцев
Новости партнёров
реклама