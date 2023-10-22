В Дагестане танцующую молодежь попросили не нарушать спокойствие

Свято место пусто не бывает: как наши усовершенствовали "ушедших" в туман

В Махачкале бойцы MMA устроили потасовку со стрельбой

Полицейский застрелил мужчину, который отсидел 16 лет по ложному обвинению

Чеченские силовики взяли штурмом в Дагестане приют для жертв домашнего насилия

В Махачкале объявлен план "перехват" из-за стрелка с дробовиком, ранившего двух человек

Девушка в маске и в трусах станцевала тверк в центре Махачкалы и разгневала дагестанцев