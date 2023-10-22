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В Дагестане танцующую молодежь&nbsp; попросили не нарушать спокойствие

В Дагестане танцующую молодежь попросили не нарушать спокойствие

Автор:
22 октября 2023 17:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дагесьан   Махачкала   лизгинка   полиция   танец   
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Они с этим не согласились.

В Махачкале горячо. Местные жители вышли на улицу  и потребовали не независимости для сектора Газы.  В честь такого события они исполнили лезгинку:

Уважаемые! Как вы можете здесь танцевать, когда на сегодняшний день погибают женщины и дети? Как вы себя можете так хорошо чувствовать? Вы считаете себя львами этой Уммы? Чем вы занимаетесь здесь? Разойдитесь!

Источник:

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Метки: Видео   Дагесьан   Махачкала   лизгинка   полиция   танец   
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11  комментариев
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6k
Duckk Полчаса назад
Махач-кала - он такой.
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115
zu4ara 3 минуты назад
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6k
Трям 7 минут назад
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18k
Shtoppi 55 минут назад
по всей видимости, эти танцующие - это местная либеральная оппозиция, которая поддерживает израИль и топит за коллективный запад.
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31
Виктор Власов Shtoppi 9 минут назад
Победы в ufc праздновали на верняка.
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15k
Краюхин Тихон Час назад
Езжайте в Москву, там вам никто ни чего не скажет!
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