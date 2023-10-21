«Это не ребенок, это идиот»: в школе между учителем и ученицей произошел конфликт из-за телефона

Вечером 20 октября в интернете появилось видео, снятое во время урока математики. На кадрах видно, что учитель толкает школьницу, замахивается на нее и оскорбляет.





Поводом мог стать отказ девочки отдать мобильный телефон, которым она пользовалась во время урока, что запрещено.





Утверждается, что, когда за девочку попытались вступиться одноклассники, учитель заявил: «Это не ребенок, это идиот».