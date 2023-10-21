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«Это не ребенок, это идиот»: в школе между учителем и ученицей произошел конфликт из-за телефона

«Это не ребенок, это идиот»: в школе между учителем и ученицей произошел конфликт из-за телефона

Автор:
21 октября 2023 11:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Телефон   воспитание   конфликт   люди   педагог   ученица   
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Педагог оскорбил ученицу и применил в отношении нее недозволенные методы воздействия.

Вечером 20 октября в интернете появилось видео, снятое во время урока математики. На кадрах видно, что учитель толкает школьницу, замахивается на нее и оскорбляет.


Поводом мог стать отказ девочки отдать мобильный телефон, которым она пользовалась во время урока, что запрещено.


Утверждается, что, когда за девочку попытались вступиться одноклассники, учитель заявил: «Это не ребенок, это идиот».

Ситуацию прокомментировали в МЦУ Краснодара:

«Сегодня в 6 классе на уроке математики ученица отказалась сдавать телефон учителю. На основании приказа ученикам запрещается использование телефона на уроках. Во время объяснения материала учитель увидел, что ученица смотрит в телефон. Он неоднократно просил его сдать. Ученица проигнорировала требование.


Родители всех учеников класса были приглашены в школу для беседы. Ведётся служебное расследование», — говорится в официальном комментарии.

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Метки: Видео   Телефон   воспитание   конфликт   люди   педагог   ученица   
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3  комментария
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18k
Роберт Шекли 46 минут назад
Учитель неправ
Надо было предупредить, что за использование телефона работа проверяться не будет и будет считаться несданной
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5k
BenderRodriguez 48 минут назад
Неужели додумались запрещать телефоны на уроках? Только видимо опять все работает через одно место, раз видосы гуляют по сети.
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Parizhanka

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