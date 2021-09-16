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Недетские разговоры подростка с женщиной

Недетские разговоры подростка с женщиной (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 10:39
Метки: видео   воспитание   женщина   конфликт   люди   подросток   
445
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На детской площадке произошла словесная перепалка между подростком и женщиной, которая работает в полиции. На опубликованных в сети кадрах видео молодой человек грубит автору и огрызается, а потом предпринимает попытку запугать.
Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   воспитание   женщина   конфликт   люди   подросток   
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10  комментариев
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114
АлоКин 48 минут назад
А представте учителя с целым классом таких засранцев работают, и не одним.
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158k
☭Cheкаво☭ 18 минут назад
в тик-токе научился.
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673
poбт Полчаса назад
тю ёпта... я то думал они обсудили как детей делать
а тут тупо кто кому по е*балу даст
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168
Бодан Бачевский Полчаса назад
Друг друга стоят...
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59k
Нанук Паналык Полчаса назад
Что то мне подсказывает,что у этой курицы в случае её размножения,получится точно такой же быдлопистюк!
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16k
Serg2001 39 минут назад
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2k
Bart_S 47 минут назад
Пиз-ку - лещей, бабу - уволить.
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6k
The Dude 53 минуты назад
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