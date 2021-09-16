Недетские разговоры подростка с женщиной

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На детской площадке произошла словесная перепалка между подростком и женщиной, которая работает в полиции. На опубликованных в сети кадрах видео молодой человек грубит автору и огрызается, а потом предпринимает попытку запугать.
Присутствует ненормативная лексика.
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