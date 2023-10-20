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Почему мужчина не должен кидать деньги на карту девушке

Почему мужчина не должен кидать деньги на карту девушке

Автор:
20 октября 2023 09:13
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Юмор   деньги   история   карта   работа   
3310
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Очень грустная история для вас этим утром. Смотреть до конца.

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Метки: Видео   Девушка   Юмор   деньги   история   карта   работа   
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45  комментариев
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12k
ron 2 часа назад
У всех проблемы... у одних - хлеб чёрствый, у других - алмазы мелкие! )))
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4k
Еркен 44 секунды назад
Не знаю куда смотреть, на ее лицо или на бредовый текст. Можно просто работать в свое удовольствие и не тратить деньги без необходимости. Или условия было такое, что если не потратишь, то в следующий раз меньше "упадет"?
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18k
Роберт Шекли 16 минут назад
Почему мужчина не должен кидать деньги на карту девушкеПосмотреть
Почему мужчина не должен кидать деньги на карту девушке
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0
. 24 минуты назад
шлю шня и пиз да рвань ...
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87
uid-tfwhppoz Полчаса назад
если у меня есть столярка - я так и говорю - я делаю красивые ящички, делаю разную мебель на дачу.
у меня есть три разных швейных машинки. и я показываю знакомым ремень который на мне, говорю что вот это я сам сделал. и сумка моя - тоже сам.

а когда сидит кто-то и говорит "мои проекты", "у меня четыре бизнеса". это значит что чувак попробовал сделать какую-то херню. в лучшем случае вкинула она подружке пару млн рублей от богатого папы, на открытие парикмахерской. и еще там старому любовнику вкинула денег на развитие автомойки. и вот у нее "два своих проекта". которые работают, пока идут деньги от богатого спонсора.
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2k
Демьян Полчаса назад
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6k
Атомный Крот Полчаса назад
А удовольствие от самого процесса работы получать? Это вообще зачастую с доходом от нее никак не связано.

Ну а если цель, конечно, была просто тупо зарабатывать деньги, то - да, цель оказалась достигнута, а, значит, необходимость для нее в работе отпала.

Если у меня есть деньги, зачем мне идти по ночам разгружать вагоны? Все логично.
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602
IOF Полчаса назад
Ну поняла и хорошо, в чем история то?
Думаю если практически любому человеку деньги просто будут падать с неба, он со временем перестанет работать.
Суммы конечно у кажого свои, кому то и 50к для жизни более чем, а кто-то 300к+ за деньги не считает, но суть не меняется.
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5k
Kozlodoev Полчаса назад
Не шлюха, а творческая личность.
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2k
Сергей Викторович 37 минут назад
"я всегда работала, трудилась и пахала". Ну судя по ее позе, понятно чем она работала и в какой позе пахала.
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59k
Олег 39 минут назад
Прям вот видно, что вернулась со смены на хлебзаводе и поступившие на карту 300 тыс её раздражают
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32k
БамбарбияКиргуду 39 минут назад
Пи.з.дец трагедия.Я теперь неделю спать не буду.
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2k
Сергей Викторович 45 минут назад
Если при наличии халявных денег она теряла интерес к своей работе, значит она ее делала только ради денег.
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61k
pynh 45 минут назад
у нее даже просто сидя на диване ноги разъезжаются когда она говорит о деньгах и миллионерах
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17k
K7OO 48 минут назад
Утиные истории.
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41k
Example 6.2.6 54 минуты назад
Ну, то что ей кто-то, по 300К на карту переводил каждый месяц, мы знаем исключительно с её слов.. а все эти блогеры, коучи, инфлюенсеры и прочий цирк - говорят исключительно правду, разумеется у человека с критическим мышлением, не вызывает никаких сомнений.. ну раз говорит что платили, значит точно платили :)

И что за слово "проекты" ? Все им так ловко прикрываются, но никто не хочет насыпать подробностей за свои "успешные" стартапы. Надо с деловым видом говорить - "Я развиваю свои проекты".. а что там- разработка нефтяных залежей в мексиканском заливе, или фирма на дому по наращиванию ноготочков, никто не уточняет.. Тем более уж никто не показывает цифры своей "успешности".

Я вот в бизнесе с 2005 года. У меня было несколько "проектов".. точнее это направления, мы продавали одно, делали другое, разрабатывали третье.. всё это требовало очень серьёзных затрат, как материальных, так физических, так и (самое главное) временных. И большая часть из них не отбили своих вложений, в силу тех или иных причин.. А над ними работали мы командой, а не в одно лицо. В целом, когда человек говорит за "проекты", хвастаясь на целевую аудиторию "экспертов по инстаграму и тик-току", но не даёт конкретики по названию фирмы или бренда, уж тем более не готов показать, что он заработал из материальных благ - просто в голове своей заменяйте слово "проект" - на "пройоб" или считайте это выдумкой.
Возможно, перед нами обычная проститутка, которая за мзду насасывает член состоятельному взрослому мужчине, а подругам и лизоблюдам в соц. сетях рассказывает что она поднимается на продаже курсов "успешного успеха".
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281
boliwar 58 минут назад
Начнем сначала: мужчина вообще не должен, все остальное это его желание.
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56k
dima423 Час назад
Ну молодец девчонка кстати, совсем не дура) Пустышка бы тратила деньги, радовалась и ваще не парилась, а тут натура видимо деятельная, страдающая от отсутствия самореализации и жизненной мотивации)
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17k
Голос Вселенной Час назад
Экзотенциальный кризис????????
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5k
Дмитрий ! Час назад
Прям пахала?
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14k
Artem Час назад
Ссылка coub.com
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