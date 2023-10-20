Почему мужчина не должен кидать деньги на карту девушке

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у меня есть три разных швейных машинки. и я показываю знакомым ремень который на мне, говорю что вот это я сам сделал. и сумка моя - тоже сам.
а когда сидит кто-то и говорит "мои проекты", "у меня четыре бизнеса". это значит что чувак попробовал сделать какую-то херню. в лучшем случае вкинула она подружке пару млн рублей от богатого папы, на открытие парикмахерской. и еще там старому любовнику вкинула денег на развитие автомойки. и вот у нее "два своих проекта". которые работают, пока идут деньги от богатого спонсора.
Ну а если цель, конечно, была просто тупо зарабатывать деньги, то - да, цель оказалась достигнута, а, значит, необходимость для нее в работе отпала.
Если у меня есть деньги, зачем мне идти по ночам разгружать вагоны? Все логично.
Получать удовольствие от самого процесса работы можно, но это дано немногим. Нужно очень любить то, что делаешь. Но даже так, любимое дело превращается в рутину и чтобы окончательно к нему не охладеть, нужно отвлекаться на другие виды деятельности или хобби, чтобы успеть соскучиться по основному.
Думаю если практически любому человеку деньги просто будут падать с неба, он со временем перестанет работать.
Суммы конечно у кажого свои, кому то и 50к для жизни более чем, а кто-то 300к+ за деньги не считает, но суть не меняется.
И что за слово "проекты" ? Все им так ловко прикрываются, но никто не хочет насыпать подробностей за свои "успешные" стартапы. Надо с деловым видом говорить - "Я развиваю свои проекты".. а что там- разработка нефтяных залежей в мексиканском заливе, или фирма на дому по наращиванию ноготочков, никто не уточняет.. Тем более уж никто не показывает цифры своей "успешности".
Я вот в бизнесе с 2005 года. У меня было несколько "проектов".. точнее это направления, мы продавали одно, делали другое, разрабатывали третье.. всё это требовало очень серьёзных затрат, как материальных, так физических, так и (самое главное) временных. И большая часть из них не отбили своих вложений, в силу тех или иных причин.. А над ними работали мы командой, а не в одно лицо. В целом, когда человек говорит за "проекты", хвастаясь на целевую аудиторию "экспертов по инстаграму и тик-току", но не даёт конкретики по названию фирмы или бренда, уж тем более не готов показать, что он заработал из материальных благ - просто в голове своей заменяйте слово "проект" - на "пройоб" или считайте это выдумкой.
Возможно, перед нами обычная проститутка, которая за мзду насасывает член состоятельному взрослому мужчине, а подругам и лизоблюдам в соц. сетях рассказывает что она поднимается на продаже курсов "успешного успеха".
Ну так насыпь подробностей! И где цифры?
Ей или от денег отказываться (но она же не дура).
Или хобби себе найти интересные.
Тогда, может ещё и не хватить. :)
Развивай свои проекты дальше, добивайся узнаваемости тебя и твоего бренда, получай от этого удовольствие, ты же теперь может выбирать проекты, которые тебе действительно интересны, а не просто те, которые приходится делать, чтобы заработать.
Тут, похоже, кризис в осмыслении целеполагания.
А теперь послушай, что именно она сказала и прочитай, что написано....