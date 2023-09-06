Рабочий попал в курьёзную ситуацию из-за своей невнимательности

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У рабочего возникли некоторые проблемы, когда он строил крышу. Мужчина немного не рассчитал и застрял.
Хорошо, что хоть не сварщик.
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