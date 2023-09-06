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Рабочий попал в курьёзную ситуацию из-за своей невнимательности

Рабочий попал в курьёзную ситуацию из-за своей невнимательности

Автор:
06 сентября 2023 10:11
Сообщество : Строитель
Метки: Видео   Курьезы   Прикол   Юмор   застрял   крыша   работа   фейл   
1188
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У рабочего возникли некоторые проблемы, когда он строил крышу. Мужчина немного не рассчитал и застрял.

Хорошо, что хоть не сварщик.

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Метки: Видео   Курьезы   Прикол   Юмор   застрял   крыша   работа   фейл   
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2  комментария
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119
Константин Котов Час назад
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543
ruslan d Час назад
Это куда интернет провели ?
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