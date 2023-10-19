В Бразилии преступникам становится труднее грабить людей

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Идеальное преступление

В Бразилии семейная пара обезоружила и избила преступника

️Мигрант из Африки напал на женщину с девочкой

В подмосковном Егорьевске неадекват заявился в пункт выдачи Wildberries и начал угрожать сотруднице

В московском метро мужчина набросился на девушку из-за того, что она закинула ноги на сиденье