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В Бразилии преступникам становится труднее грабить людей

В Бразилии преступникам становится труднее грабить людей

Автор:
19 октября 2023 10:51
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   Видео   воры   грабеж   люди   негатив   преступник   
2177
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Местная жительница, вероятно, настолько привыкла к ситуации в стране, что перед выходом из дома заглянула за угол. Быстрая реакция спасла женщину от ограбления или чего похуже.

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Метки: Бразилия   Видео   воры   грабеж   люди   негатив   преступник   
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13  комментариев
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2k
Вадим Курбатов 52 минуты назад
Нас очень скоро тоже самое ждет, учитывая количество ввозимых сюда «ценных специалистов»! Диких обезьян у нас уже намного больше, чем в Бразилии!
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14k
papilion 11 минут назад
Слишком хлипкая дверь для такого района.
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10k
Игорь 44 минуты назад
не характерное для Бразилии видео - грабители убрались живыми
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61k
pynh 57 минут назад
Где взять такую резиновую дверь?

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10k
Алексей Час назад
Я ждал когда кортечь полетит через дверь со стороны двора
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3k
Χάρων Час назад
У этого видео борода по колено...
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