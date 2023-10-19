В Бразилии преступникам становится труднее грабить людей

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Местная жительница, вероятно, настолько привыкла к ситуации в стране, что перед выходом из дома заглянула за угол. Быстрая реакция спасла женщину от ограбления или чего похуже.
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