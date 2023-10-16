Лиса с самого детства навещает домашнюю собаку и поддерживает её во время тяжёлой болезни

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Будучи детёнышем, лиса из Японии повадилась заходить в гости к одной собаке. Она ждала, когда та выйдет на прогулку, чтобы сопровождать её и весело проводить время. Когда лиса подросла, то родила детёнышей и познакомила их со своей пушистой подругой.
Недавно лабрадор стал себя очень плохо чувствовать из-за возраста — он не может ходить и вместе с этим у него куча других болезней. Рыжая подруга оставляет детей в лесу и приходит к хвостатой, чтобы просто побыть с ней рядом и не позволять ей грустить.
Друг познаётся в беде 💔
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