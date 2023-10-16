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Лиса с самого детства навещает домашнюю собаку и поддерживает её во время тяжёлой болезни

Лиса с самого детства навещает домашнюю собаку и поддерживает её во время тяжёлой болезни

Автор:
16 октября 2023 12:33
Сообщество : Животные
Метки: Видео   дружба   лиса   милота   позитив   собака   
1155
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Будучи детёнышем, лиса из Японии повадилась заходить в гости к одной собаке. Она ждала, когда та выйдет на прогулку, чтобы сопровождать её и весело проводить время. Когда лиса подросла, то родила детёнышей и познакомила их со своей пушистой подругой.

Недавно лабрадор стал себя очень плохо чувствовать из-за возраста — он не может ходить и вместе с этим у него куча других болезней. Рыжая подруга оставляет детей в лесу и приходит к хвостатой, чтобы просто побыть с ней рядом и не позволять ей грустить.

Друг познаётся в беде 💔

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Метки: Видео   дружба   лиса   милота   позитив   собака   
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6  комментариев
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3k
kuchipachi Час назад
В очередной раз убеждаюсь, что зачем более человечны, чем человек...
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17k
banzai7 10 секунд назад
Блин!
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6k
livaneth 3 минуты назад
Старость не радость
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668
thrashbox Час назад
Лиса проверяет , когда же его можно будет утащить детям и вместе съесть.
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