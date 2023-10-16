Лиса с самого детства навещает домашнюю собаку и поддерживает её во время тяжёлой болезни

Недавно лабрадор стал себя очень плохо чувствовать из-за возраста — он не может ходить и вместе с этим у него куча других болезней. Рыжая подруга оставляет детей в лесу и приходит к хвостатой, чтобы просто побыть с ней рядом и не позволять ей грустить.



Друг познаётся в беде 💔