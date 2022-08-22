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Первая игра с юным хозяином

Первая игра с юным хозяином

Автор:
22 августа 2022 13:02
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   игра   игра с мячом   милота   позитив   пёс   собака   
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Пёс породы шелти решил поиграть со своим маленьким хозяином, который только недавно научился ходить. Что ни говори, а у многих собак безграничное терпение по отношению к детям.
Не растерялся и начал воспитывать себе друга.

Источник:

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Метки: видео   добро   игра   игра с мячом   милота   позитив   пёс   собака   
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