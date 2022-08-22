Первая игра с юным хозяином

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Пёс породы шелти решил поиграть со своим маленьким хозяином, который только недавно научился ходить. Что ни говори, а у многих собак безграничное терпение по отношению к детям.
Не растерялся и начал воспитывать себе друга.
Источник:
АНТИФИШКИ
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