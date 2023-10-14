Банда бабушек-флористов опустошают клумбы на Ставрополье

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Второй год подряд они орудуют на палисадниках чужих клумб и присваивают себе зеленые насаждения.
Вечером на Чапаевке, по улице Уфимская, когда за окном уже темно, к чужим домам приходят женщины и вырывают растения. Второй год подряд жители жалуются на испорченные клумбы.
— Разграбляют палисадник, а ведь эти цветы покупала по 450 рублей за куст, попросили бы, я и так дала. Очень обидно и неприятно , — рассказала женщина.
На видео, что прикрепили читатели видно, как две бабушки, прогуливаясь по улице, подходят к цветам и вырывают их с корнем.
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