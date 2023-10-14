Банда бабушек-флористов опустошают клумбы на Ставрополье

Вечером на Чапаевке, по улице Уфимская, когда за окном уже темно, к чужим домам приходят женщины и вырывают растения. Второй год подряд жители жалуются на испорченные клумбы.

— Разграбляют палисадник, а ведь эти цветы покупала по 450 рублей за куст, попросили бы, я и так дала. Очень обидно и неприятно , — рассказала женщина.

На видео, что прикрепили читатели видно, как две бабушки, прогуливаясь по улице, подходят к цветам и вырывают их с корнем.