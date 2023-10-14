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Главная > Видео
Банда бабушек-флористов опустошают клумбы на Ставрополье

Банда бабушек-флористов опустошают клумбы на Ставрополье

Автор:
14 октября 2023 11:23
Метки: Видео   бабушка   банда   забавно   клумба   ставрополье   цветы   
1044
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Второй год подряд они орудуют на палисадниках чужих клумб и присваивают себе зеленые насаждения.

Вечером на Чапаевке, по улице Уфимская, когда за окном уже темно, к чужим домам приходят женщины и вырывают растения. Второй год подряд жители жалуются на испорченные клумбы.


  — Разграбляют палисадник, а ведь эти цветы покупала по 450 рублей за куст, попросили бы, я и так дала. Очень обидно и неприятно , — рассказала женщина.

На видео, что прикрепили читатели видно, как две бабушки, прогуливаясь по улице, подходят к цветам и вырывают их с корнем.

Источник:

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Метки: Видео   бабушка   банда   забавно   клумба   ставрополье   цветы   
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7  комментариев
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5k
Babangdida 59 минут назад
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21k
Dobrovit Минуту назад
Молодые гады с годами становятся старыми гадами. Вот поэтому не надо требовать уважения ко всем подряд старикам только в силу их возраста. Старые воры и прости.тутки этого точно не достойны...
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1k
Миша 6 минут назад
Ну конечно же с корнем вырывают, без корня вам куст не продать за 450.
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15k
Типа граф 17 минут назад
Они прополку вам делают , а вы ругаетесь .
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541
Dmitri Полчаса назад
Судя по тому, что они проделывают это все не таясь и очень спокойно, то создается ощущение, что этим особам даже в голову не приходит, что это чужая собственность, и они совершают воровство. Надеюсь найдется кто-то, кто вправит им мозги.
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30k
Головасыр коричнештанник Час назад
быдло
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