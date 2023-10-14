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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 819 постов • 41 подписчик подписаться
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Ударил несколько раз и сбежал: недовольный архангельский покупатель избил кассиршу

Ударил несколько раз и сбежал: недовольный архангельский покупатель избил кассиршу

Автор:
14 октября 2023 09:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Эмоции   кассир   конфликт   негатив   покупатель   удар   
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Мужчину взбесило предложение оплатить покупки через СБП.

Дав волю эмоциям, покупатель набросился на сотрудницу "Магнита" с кулаками, после чего быстро скрылся.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Устанавливается личность мужчины, причастного к противоправным действиями. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Метки: Видео   Эмоции   кассир   конфликт   негатив   покупатель   удар   
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8  комментариев
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35k
АнтонПолднев 2 часа назад
Разработчики системы предусматривали такой вариант...?
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39k
Fat boy slim is * in a heaven Полчаса назад
Надо было пи*дить директора, через СБП он уходит от уплаты налогов, это мошенничество.
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