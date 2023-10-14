Ударил несколько раз и сбежал: недовольный архангельский покупатель избил кассиршу

1123
1
1
Мужчину взбесило предложение оплатить покупки через СБП.
Дав волю эмоциям, покупатель набросился на сотрудницу "Магнита" с кулаками, после чего быстро скрылся.
В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Устанавливается личность мужчины, причастного к противоправным действиями. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Источник:
Ссылки по теме:
- Посетитель тренажёрного зала атаковал другого мужчину из-за шуточного поцелуя
- Отличная реакция мужчины уберегла его товарища от фингала
- Автомобилиста вывел из себя мужчина, переходивший дорогу на красный свет
- В Томской области мужчина напал на ребёнка у школы
- Мужчина переоценил свои возможности во время потасовки
Новости партнёров
реклама