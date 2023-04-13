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Автомобилиста вывел из себя мужчина, переходивший дорогу на красный свет

Автомобилиста вывел из себя мужчина, переходивший дорогу на красный свет

Автор:
13 апреля 2023 12:45
Сообщество : Жить в России
Метки: автомобилист   видео   инцидент   конфликт   пешеход   удар   
947
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Автор видео стал свидетелем конфликта немолодого автолюбителя и пешехода. Нетрезвый мужчина решил перейти дорогу на красный свет и навлёк на себя гнев автомобилиста.

Крепко знания вложил. Надолго запомнит.

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Метки: автомобилист   видео   инцидент   конфликт   пешеход   удар   
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14  комментариев
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7k
Echo 2 часа назад
Обратно на точку сохранения потащил
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1k
SmartCat101 36 минут назад
урок то хороший,но вот вспомнит ли этот несознательный пешеход чему его пытались научить когда очнется
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1k
Mrak OBOY 41 минуту назад
он его обнулил, что бы пешек перешел теперь по правилам!
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26k
Serg2001 46 минут назад
Бывший тимуровец... Помог инвалиду дорогу перейти.
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8k
Колорад Час назад
Ну, пздц. Он же на другую сторону шел.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Буду откровенно рад, если "судья" получит срок, хотя бы условный. Сотрясение у потерпевшего 100% есть. Да, пешеход грубо нарушил ПДД, но это не даёт никакого права на самосуд. Развелось "учителей", "судей" и "народных мстителей".
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12
nphne-slep526h Борис Карабанов 43 минуты назад
Ну, да .А если его водитель сбил бы, то испытал на себе всю меру ответственности, финансовую, административную и пришлось бы с этим дальтоником как то решать вопрос. Это еси этот дятел жив бы остался. Так, что вливание ума ему только на пользу. А вы судя по всему к пешеходам относитесь.
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12k
GROMOZEKA 2 часа назад
Очень нехорошо он упал.
За такое обучение можно уехать на зону, т.к. последствия не ясны, а судя по тому, что он вырубился, может и отъехать
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10k
Игорь 2 часа назад
так и срок поднять не долго
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4k
Трям 2 часа назад
Только так с ними и надо! А то скачут где попало, а потом дохнут на переходах, а водилы виноваты...
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