Автомобилиста вывел из себя мужчина, переходивший дорогу на красный свет

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Автор видео стал свидетелем конфликта немолодого автолюбителя и пешехода. Нетрезвый мужчина решил перейти дорогу на красный свет и навлёк на себя гнев автомобилиста.
Крепко знания вложил. Надолго запомнит.
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За такое обучение можно уехать на зону, т.к. последствия не ясны, а судя по тому, что он вырубился, может и отъехать
а как вам вариант: водитель в условиях ограниченной видимости и едущий на зеленый видит прыгнувшего перед капотом этого нехорошего человека - так и до сердечного приступа недалеко
А вот связать, к примеру перелом основания черепа, с последствием падения, после удара, спокойно можно