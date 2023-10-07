Если баня не идёт к реке, то река уносит баню

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Так случилось в Ново-Александровске, на юге Сахалина. Все из-за сильных дождей, вызванных тайфуном, и разлива реки. Хозяин был на работе, так что никто не пострадал.
В соцсетях местные отмечают, что в районе рекой унесло не только беседку и баню, но и автомобильный мост, а еще затопило кладбище.
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