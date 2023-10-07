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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 799 постов • 41 подписчик подписаться
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Если баня не идёт к реке, то река уносит баню

Если баня не идёт к реке, то река уносит баню

Автор:
07 октября 2023 09:38
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Баня   Видео   Сахалин   дожди   непогода   река   
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Так случилось в Ново-Александровске, на юге Сахалина. Все из-за сильных дождей, вызванных тайфуном, и разлива реки. Хозяин был на работе, так что никто не пострадал.

В соцсетях местные отмечают, что в районе рекой унесло не только беседку и баню, но и автомобильный мост, а еще затопило кладбище.

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Метки: Баня   Видео   Сахалин   дожди   непогода   река   
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2  комментария
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9k
Павел Полчаса назад
Жесть, кому то придётся начинать хозяйство с чистого места. Если ещё и место останеться.
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Костя 38 секунд назад
иди выкапывай морковку)))))))))))))
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