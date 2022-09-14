Самая чистая река Индии

187
1
1
Покой, умиротворение и кристально чистая вода реки Умнгот в Индии. Небольшие лодки в её водах выглядят так, словно плывут по воздуху.
Очень красиво. Это вам не мутные воды Ганга!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Как бегемоты чувствуют себя под водой
- В Индии аттракцион с людьми рухнул с большой высоты
- Бурная река снесла деревянный мостик с людьми
- Одно движение и фен превращается в портативный огнемет
- Акула внезапно запрыгнула в лодку к рыбакам
Новости партнёров