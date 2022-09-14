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Самая чистая река Индии

Самая чистая река Индии

Автор:
14 сентября 2022 09:14
Метки: Водоём   Индия   Умнгот   видео   вода   лодка   река   
187
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Покой, умиротворение и кристально чистая вода реки Умнгот в Индии. Небольшие лодки в её водах выглядят так, словно плывут по воздуху.
Очень красиво. Это вам не мутные воды Ганга!

Источник:

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Метки: Водоём   Индия   Умнгот   видео   вода   лодка   река   
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1  комментарий
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rudenkov 11 минут назад
Власти Индии потребовали немедленно прекратить сброс в реку Ганг тел умерших. Власти штатов Уттар-Прадеш и Бихар сообщили, что выловили из реки Ганг тела 96 человек.
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Alex Chebrikov

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