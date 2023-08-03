Мужчина не смог переплыть бурную реку

Инцидент произошёл в районе старого моста в селе Иня. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина пытался добраться до противоположного берега, однако его захлестнул поток воды и унёс вниз по течению.

О судьбе героя видео ничего неизвестно. По словам очевидцев, он погиб.