Мужчина не смог переплыть бурную реку

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Мужчина попытался переплыть известную алтайскую реку Катунь. Сделал он это, предположительно, на спор.
Инцидент произошёл в районе старого моста в селе Иня. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина пытался добраться до противоположного берега, однако его захлестнул поток воды и унёс вниз по течению.
О судьбе героя видео ничего неизвестно. По словам очевидцев, он погиб.
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героя? вы серьёзно?
А места красивые. Прям как Сан Франциско.
В неположенном месте переплыл?
А на да, он же дурак...
Родителей жалко, если они ещё живы
Вот Вам подтверждение, если что
https://moscow.thaiembassy.org/ru/indexhttps://moscow.thaiembassy.org/ru/index
Они то сами в консульстве ТаИланда 100% знают как правильно писать.
Мальчик, зачем тебе холодильник, если ты не куришь?
То ты однозначно, совсем не душнила.
Стихи!
Не смогли помогчи.
("Волшебная сила искусства")