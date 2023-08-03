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Мужчина не смог переплыть бурную реку

Мужчина не смог переплыть бурную реку

Автор:
03 августа 2023 10:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Катунь   Россия   в мире   инцидент   котунь   река   
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Мужчина попытался переплыть известную алтайскую реку Катунь. Сделал он это, предположительно, на спор.

Инцидент произошёл в районе старого моста в селе Иня. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина пытался добраться до противоположного берега, однако его захлестнул поток воды и унёс вниз по течению.

О судьбе героя видео ничего неизвестно. По словам очевидцев, он погиб.

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Метки: Видео   Катунь   Россия   в мире   инцидент   котунь   река   
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36  комментариев
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16k
Majul 2 часа назад
Слабоумие и отвага. Почти всегда закономерный и печальный исход у подобных.
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5k
Terminator 4 минуты назад
вода то холодная там
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4k
Дмитрий Круглов 6 минут назад
Разница в скоростях течения около берега и ближе к середине настолько большая, что ноги сносит вниз по течению, разворачивает тело параллельно берегу и оттягивает от берега. В общем, широкую реку переплыть проще.
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15k
Мистер Фикс Полчаса назад
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18k
RDen Час назад
"О судьбе героя видео ничего неизвестно."

героя? вы серьёзно?
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14k
net Час назад
С мужиком понятно.
А места красивые. Прям как Сан Франциско.
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11k
ScorpionDS Час назад
Пару месяцев назад, уже был подобный тип, он тогда с берега прыгнул и его унесло в неизвестность, тогда было сказано что еще не нашли.
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2k
vijilante Час назад
Я летом 2002-го , переплыл Неву возле Дворцового моста - от Эрмитажа до Растральных коллон. На набережной меня ждали полицейские , местное ТВ и штраф.
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434
twincam vijilante Полчаса назад
Прославился?
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948
ruslan d 2 часа назад
Как он там вообще оказался ???
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101
Arts Sitnikov 2 часа назад
Сплавлялись мы по средней Катуни.. Этож на сколько отбытым или перебуханым нужно быть, чтоб рискнуть такую опасную реку переплыть??
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7k
Горец Ю 2 часа назад
Зачем?....
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4k
Alex 2 часа назад
В детстве сам чуть не утонул. Паника жуткая была. Еле-еле выбрался на противоположный берег. После этого часто панические атаки были, когда в реке купался. Доплываешь до середины реки и все, просто сковывает паникой и плывешь обратно.
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1k
Жирный бот 2 часа назад
Премия Дарвина в чистом виде.. Посмертно.. Я там много сплавлялся, периодически такие воронки возникают, что под воду вместе с каяком утягивает, конечно не в этом месте.. Но человеку без спасжилета и небольшой воронки или "поганки" будет достаточно
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14k
Kostick 2 часа назад
надеюсь он ставку внёс до заплыва? )
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6k
sumrаknn 2 часа назад
На сколько спорил? на тыщу? десять? сто? а на другой чаше жизнь? ачто, оно того стоит !
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Его сильно снесло...всплыл в Темзе...сейчас в Лондоне работает барменом...жалеет страшно...
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Выпивши, наверное, был. Нельзя выпивши - адекватная оценка расстояний, скорости, траектории теряется.
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