Мужчины-программисты захватили женскую технологическую ярмарку вакансий, выдав себя за женщин

Организаторы мероприятия заявили, что в этом году на конференции заметно «увеличилось число персон, идентифицирующих себя как женщины». При том, что на вид это были обычные мужчины, часть из которых заявили о себе как о «небинарных личностях».



Переиграли и уничтожили.