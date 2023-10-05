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Мужчины-программисты захватили женскую технологическую ярмарку вакансий, выдав себя за женщин

Мужчины-программисты захватили женскую технологическую ярмарку вакансий, выдав себя за женщин

Автор:
05 октября 2023 09:17
Сообщество : Юмор
Метки: Grace Hopper Celebration   США   вакансия   люди   программисты   работа   технологическая конференция   
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Grace Hopper Celebration — крупнейшая американская технологическая конференция для женщин и небинарных персон. Она позиционируется как место для нетворкинга и поиска работы в сфере IT.

Организаторы мероприятия заявили, что в этом году на конференции заметно «увеличилось число персон, идентифицирующих себя как женщины». При том, что на вид это были обычные мужчины, часть из которых заявили о себе как о «небинарных личностях».

Переиграли и уничтожили.

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Метки: Grace Hopper Celebration   США   вакансия   люди   программисты   работа   технологическая конференция   
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3  комментария
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21k
сеньор Леонсио 49 минут назад
За что поролись , на то и напоролись!
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−2
Роман 4 минуты назад
Это в очередной раз говорит о многом про IT и кто тут рулит интеллектуально в наше время;)
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4k
Еркен 41 минуту назад
Это как в том "анекдоте", когда проводилась IT конференция в одном европейском городе, и оказалось что там собрались одни мужчины, и ни одной женщины, так что пришлось отменить эту конференцию....
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