Мужчины-программисты захватили женскую технологическую ярмарку вакансий, выдав себя за женщин

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Grace Hopper Celebration — крупнейшая американская технологическая конференция для женщин и небинарных персон. Она позиционируется как место для нетворкинга и поиска работы в сфере IT.
Организаторы мероприятия заявили, что в этом году на конференции заметно «увеличилось число персон, идентифицирующих себя как женщины». При том, что на вид это были обычные мужчины, часть из которых заявили о себе как о «небинарных личностях».
Переиграли и уничтожили.
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