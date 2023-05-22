FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 993 поста • 251 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь в США
Водитель эвакуатора устроил неприятный сюрприз велосипедистам

Водитель эвакуатора устроил неприятный сюрприз велосипедистам

Автор:
22 мая 2023 09:09
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   велосипедисты   видео   люди   трос   эвакуатор   эвакуаторщик   
1653
1
1

В окрестности американского города Блумфилд несколько велосипедистов не заметили натянутый на дороге трос. Болезненное приземление мужчин попало на видео.

Автомобильный видеорегистратор снял непродолжительный полёт и болезненное приземление велосипедистов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: США   велосипедисты   видео   люди   трос   эвакуатор   эвакуаторщик   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
355
ЧЕбуратор 2 часа назад
А где флажки на тросе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Оксид Бетона 5 минут назад
Водила эвакуатора, с криками: "Пи.дарасы, вы мне трос поцарапали!", начал бить ногами лежачих велосипедистов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Евгений 18 минут назад
Мусорный бак на дороге, это ни о чём (мало-ли, дети баловались). Для перекрытия дороги, есть специальные заграждения и знаки. В конце концов, человека туда можно поставить, чтоб он руками махал. Эвакуатора за кустами не видно, троса тоже не видно. Хорошо, что вместо велосипедистов, автомобиль не поехал. Лопнувшим тросом, могло и башку кому-то снести.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Филиппов Полчаса назад
Как же красиво!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
887
ruslan d 46 минут назад
Слепые чтоль ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Лещ 50 минут назад
Слепые чтоль?? или все шоссеры смотрят исключительно на своё переднее колесо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dmitry Tarasov 57 минут назад
Надо знаки типа "велопедикам тоже низзя"
Велосипедисты обычно думают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Опаньки 2 часа назад
один недобайкер поумнее оказался ) Действительно, стоит мусорный бак по середине дороги - это же для машин )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

769232



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки
Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стадии взросления

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#Россия#Приколы#США#забавно#Прикол#интересное
#интересно#история#в мире#картинки#Москва#полиция#новости#подборка#вода
#СССР#ДТП#люди#кино#дети#авария#удивительно#мир
Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки Серьёзный разговор с мамой Серьёзный разговор с мамой Сколько еды&nbsp;помещается в&nbsp;щеках у&nbsp;хомяка Сколько еды помещается в щеках у хомяка Неприятный сюрприз для фермера Неприятный сюрприз для фермера "Ну-ка, бегом отсюда!": россиянин криком прогнал медведицу с медвежатами "Ну-ка, бегом отсюда!": россиянин криком прогнал медведицу с медвежатами Вот она — настоящая любовь Вот она — настоящая любовь

На что жалуетесь?

Вернуться