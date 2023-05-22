Водитель эвакуатора устроил неприятный сюрприз велосипедистам

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В окрестности американского города Блумфилд несколько велосипедистов не заметили натянутый на дороге трос. Болезненное приземление мужчин попало на видео.
Автомобильный видеорегистратор снял непродолжительный полёт и болезненное приземление велосипедистов.
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Метки: США велосипедисты видео люди трос эвакуатор эвакуаторщик
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