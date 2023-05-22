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Двойное невезение работника

Двойное невезение работника

Автор:
22 мая 2023 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   видео   люди   невезение   работа   соус   фейл   
2000
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На камеру наблюдения попал трагикомичный случай с участием работника закусочной. Неосторожный парень попал в неприятную ситуацию, когда переносил несколько вёдер с соусом.

Типичный первый рабочий день⁠⁠.

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Метки: Прикол   видео   люди   невезение   работа   соус   фейл   
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9  комментариев
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502
RDV 51 минуту назад
тут по моему дело не в везении, а в явной криворукости... ну упала верхняя банка (тоже кстати очевидно не случайно), ну нахера нижнюю то бросать??
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5k
Евгений Д 39 секунд назад
замечтался,
это просто не его день
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52
Олег Шинкевич 37 минут назад
прямо тут собрались люди, которые ни разу ничего не роняли.....
бывает.
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5k
Rubiroid_47 41 минуту назад
Тяжело быть рукожопом.
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32k
АнтонПолднев 46 минут назад
Страйк
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2k
Alex 55 минут назад
Да уж, не везет, так не везет
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43k
Валерий Час назад
да уж, запарится теперь отмывать
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6k
salim777 Час назад
Жирный долббо@б. На ровном месте всё засрал и сам обляпался.
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Alex Chebrikov

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