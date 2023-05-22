Двойное невезение работника

2000
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На камеру наблюдения попал трагикомичный случай с участием работника закусочной. Неосторожный парень попал в неприятную ситуацию, когда переносил несколько вёдер с соусом.
Типичный первый рабочий день.
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это просто не его день
бывает.