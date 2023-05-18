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Нападение агрессивных пчёл на полицейского в США

Нападение агрессивных пчёл на полицейского в США

Автор:
18 мая 2023 09:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Лос-Анджелес   США   видео   люди   нападение   пчёлы   
1573
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Полицейские прибыли на вызов жителей Лос-Анджелеса, жаловавшихся на пчёл, нападавших на всех подряд. Один из стражей правопорядка вышел из машины и практически сразу же был атакован агрессивными насекомыми.

Два человека, в том числе полицейский, оказались в больнице после встречи с пчёлами в одном из районов Лос-Анджелеса.

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Метки: Лос-Анджелес   США   видео   люди   нападение   пчёлы   
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25  комментариев
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13k
gavrosh 2 часа назад
Почему он не стрелял!?
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29
Dynin 14 минут назад
Стреляй, Глеб Егорыч! Уйдут проклятые! )
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5k
Vэл 14 минут назад
Напарник года!
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5k
!ГЕНнадий 16 минут назад
Полицейский не стрелял, т.к. пчёлы были только наполовину чёрными...
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13k
Святослав 22 минуты назад
Патамушта BLM!! (Bees Lives Matter)!!
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414
yasha Полчаса назад
Офицер из Управления по борьбе с наркотиками вчера приехал к нам на ферму: "Я должен провести инспекцию на предмет выращивания наркотиков".
Я ответил: "Без проблем, только не ходите в то поле...",
Офицер прям взорвался: "Мистер, со мной власть Федерального правительства!". Надменный офицер полез в задний карман, достал из него значок и пихнул мне его в лицо. "Видишь этот гребаный значок !? Этот значок означает, что я могу ходить куда мне заблогорассудится... На любой земле! Безо всяких вопросов или отчётов!! Я понято выражаюсь? Ты понял !?".

Я вежливо кивнул, извинился и пошел по своим делам. Пару минут спустя я услышал громкие вопли, посмотрел и увидел офицера из Управления, бегущего ради спасения своей жизни. И его нагонял здоровенный, старый, недоброжелательный бычара... С каждым шагом бык нагонял офицера, и казалось, тот вряд ли успеет добраться в безопасное место, пока его не забодают. Офицер был в чистом ужасе.

Я бросил свои инструменты, подбежал к загрождению и заорал во всю мочь моих лёгких:

"Твой значок! Покажи ему свой [мат] ЗНАЧОК!"
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1k
raael13 36 минут назад
Не в тот район заехал...
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1k
Николай 40 минут назад
Все такие: чё он не стрелял, трали вали...
Не масштабно мыслите...
Чего он подкрепление со всего штата не вызвал?:)))))))))
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489
Дмитрий Базурин 41 минуту назад
Надо было в пчел сразу стрелять!
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3k
poбт 51 минуту назад
хоспади
плюхнулся как мешок с говном, еле на колени встал, какие на*х*уй вызовы... сиди с*ука дома телек смотри
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5k
Денис Час назад
Так эт не коп, это охранник.
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8k
Trenzel2003 Час назад
А вот не надо было привозить пчел из Африки и скрещивать с местными. Гибрид получился хоть и медоносным, но очень агрессивным.
Виновата жадность. Впрочем как всегда и всЁ.
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9k
Борис Карабанов Час назад
Судя по агрессивности пчёл, возможно, это были "АФРИКАНКИ" (африканизированная пчела). Надо было им лапки поцеловать и они бы успокоились.
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9k
Борис Карабанов Час назад
Как в том анекдоте:
- Ты им значок, значок покажи!!!
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612
Аристарх Севидов 2 часа назад
«Полицейский прибыл на вызов...» вы серьезно? Что он должен был сделать то? Сказать, что пчелы арестованы и усадить их на заднее сиденье патрульного авто? Маразм
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27k
Serg2001 2 часа назад
По закону в соединенных штатах пчёлы не имеют права кусать полицейских. Он был явно не готов к такому вероломству.
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16
Майский шашлык 2 часа назад
-Серёг, открой дверь!
-Не-а, ты пчёл в салон нагонишь!
-Сукааааааааааааа!
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11k
kaboza 2 часа назад
Все прекрасно, белый толстожопый коп, атакован пчелами, напарник дверь заблокировал чтоб не сожрали, чувак снимает на камеру представителя закона, которого уничтожают пчелы, и всю эту [мат] комментирует нигер ГАД БЛЕС ПЕНДОСТАН
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75
Иван 2 часа назад
С таким напарником и враги не нужны!!!
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33k
Snork Snorkoff 2 часа назад
BEE LIVES MATTER

На колени белый!!
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