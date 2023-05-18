Нападение агрессивных пчёл на полицейского в США

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Полицейские прибыли на вызов жителей Лос-Анджелеса, жаловавшихся на пчёл, нападавших на всех подряд. Один из стражей правопорядка вышел из машины и практически сразу же был атакован агрессивными насекомыми.
Два человека, в том числе полицейский, оказались в больнице после встречи с пчёлами в одном из районов Лос-Анджелеса.
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Я ответил: "Без проблем, только не ходите в то поле...",
Офицер прям взорвался: "Мистер, со мной власть Федерального правительства!". Надменный офицер полез в задний карман, достал из него значок и пихнул мне его в лицо. "Видишь этот гребаный значок !? Этот значок означает, что я могу ходить куда мне заблогорассудится... На любой земле! Безо всяких вопросов или отчётов!! Я понято выражаюсь? Ты понял !?".
Я вежливо кивнул, извинился и пошел по своим делам. Пару минут спустя я услышал громкие вопли, посмотрел и увидел офицера из Управления, бегущего ради спасения своей жизни. И его нагонял здоровенный, старый, недоброжелательный бычара... С каждым шагом бык нагонял офицера, и казалось, тот вряд ли успеет добраться в безопасное место, пока его не забодают. Офицер был в чистом ужасе.
Я бросил свои инструменты, подбежал к загрождению и заорал во всю мочь моих лёгких:
"Твой значок! Покажи ему свой [мат] ЗНАЧОК!"
Не масштабно мыслите...
Чего он подкрепление со всего штата не вызвал?:)))))))))
Виновата жадность. Впрочем как всегда и всЁ.
- Ты им значок, значок покажи!!!
-Не-а, ты пчёл в салон нагонишь!
-Сукааааааааааааа!
На колени белый!!