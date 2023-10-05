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14-летняя школьница мощно атаковала сотрудницу пункта выдачи — в неё полетела коробка с обувью

14-летняя школьница мощно атаковала сотрудницу пункта выдачи — в неё полетела коробка с обувью

Автор:
05 октября 2023 08:34
Метки: OZON   Видео   конфликт   коробка   пункт выдачи   школьница   
2016
1
1

Как оказалось, всё вышло из-за минимального недоразумения, но градус драмы возрос до предела.

Девушка-подросток пришла за заказом: на месте выяснилось, что он не оплачен (хотя мама барышни убеждала её в обратном) и получить его нельзя. Юную леди захлестнула ярость, чуть позже разбираться и угрожать пришла и мать.

В конечном итоге выяснилось, что оплаты действительно не было: начались слёзные извинения, сотрудница, хотевшая написать заявление в полицию, делать этого не стала. Девочка же теперь отдельно раздумывает над сменой жизненной стратегии "хочу-купи-дай" на более взрослую.

Источник:

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Метки: OZON   Видео   конфликт   коробка   пункт выдачи   школьница   
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10  комментариев
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9k
Дмитрий Час назад
Представляю чего там мамаша из себя "представляет". Семейка истеричек!
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1k
Николай 7 минут назад
Не мог не заметить, что сотрудница профессионально блокировала мощную атаку.
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1k
Татьяна Баженова 7 минут назад
Растёт базарная хабалка.
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2k
дормидонт 14 минут назад
Не стала писать заявления? Ну и дура! Такое всепрощенчество ведёт к вседозволенности!
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3k
Алекс Полчаса назад
Однозначно в полицию. Таких лядей нужно приструнивать. Ну, не морду же им бить? Хотя, бить бесполезно....
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13k
кот базилий Полчаса назад
Уже выросло быдло.
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21k
сеньор Леонсио 50 минут назад
К яжематерям присоденились яжедевочки.
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23k
ЦСКА 58 минут назад
Ну и зря не стала заяву писать! В следующий раз эта малолетняя мразь, её неоплаченой сковородкой охерачит...
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45k
Цыц тут у меня Час назад
А где извинения?
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