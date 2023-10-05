14-летняя школьница мощно атаковала сотрудницу пункта выдачи — в неё полетела коробка с обувью

Девушка-подросток пришла за заказом: на месте выяснилось, что он не оплачен (хотя мама барышни убеждала её в обратном) и получить его нельзя. Юную леди захлестнула ярость, чуть позже разбираться и угрожать пришла и мать.



В конечном итоге выяснилось, что оплаты действительно не было: начались слёзные извинения, сотрудница, хотевшая написать заявление в полицию, делать этого не стала. Девочка же теперь отдельно раздумывает над сменой жизненной стратегии "хочу-купи-дай" на более взрослую.

