14-летняя школьница мощно атаковала сотрудницу пункта выдачи — в неё полетела коробка с обувью

2016
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Как оказалось, всё вышло из-за минимального недоразумения, но градус драмы возрос до предела.
Девушка-подросток пришла за заказом: на месте выяснилось, что он не оплачен (хотя мама барышни убеждала её в обратном) и получить его нельзя. Юную леди захлестнула ярость, чуть позже разбираться и угрожать пришла и мать.
В конечном итоге выяснилось, что оплаты действительно не было: начались слёзные извинения, сотрудница, хотевшая написать заявление в полицию, делать этого не стала. Девочка же теперь отдельно раздумывает над сменой жизненной стратегии "хочу-купи-дай" на более взрослую.
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