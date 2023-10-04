Российский тренер спас ученицу, которая не смогла раскрыть парашют

Во время тренировки в школе парашютного спорта в Кемерово, тренер спас в полёте девушку, раскрыв её парашют. Отмечается, что девушка совершала свой первый прыжок и перенервничала, забыв обо всём, чему её учили.

Девушка-перворазник не заняла стабильное положение в воздухе, попала в опасную спираль и не смогла дернуть за кольцо. К счастью, вместе с ней прыгал тренер, который моментально спикировал к девушке, стабилизировал её в воздухе и раскрыл ей парашют. Однако получилось это только со второго раза. Трудно представить, какие эмоции испытывала девушка после первой неудачной попытки спасения.