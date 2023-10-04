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Российский тренер спас ученицу, которая не смогла раскрыть парашют

Российский тренер спас ученицу, которая не смогла раскрыть парашют

Автор:
04 октября 2023 19:17
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Кемерово   Спасение   парашютный спорт   первый прыжок   тренер   
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Девушка так испугалась первого прыжка, что потеряла контроль и едва не погибла.

Во время тренировки в школе парашютного спорта в Кемерово, тренер спас в полёте девушку, раскрыв её парашют. Отмечается, что девушка совершала свой первый прыжок и перенервничала, забыв обо всём, чему её учили.


Девушка-перворазник не заняла стабильное положение в воздухе, попала в опасную спираль и не смогла дернуть за кольцо. К счастью, вместе с ней прыгал тренер, который моментально спикировал к девушке, стабилизировал её в воздухе и раскрыл ей парашют. Однако получилось это только со второго раза. Трудно представить, какие эмоции испытывала девушка после первой неудачной попытки спасения.

Отмечается, что видео с нагрудной камеры тренера было заснято ещё летом, однако опубликовали его только сейчас. Информации о школе парашютного спорта, в которой произошёл инцидент, а также о героическом тренере, к сожалению, нет.

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Метки: Видео   Кемерово   Спасение   парашютный спорт   первый прыжок   тренер   
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11  комментариев
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6k
Бу 59 минут назад
тренер специалист своего дела.
Респект!
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7
Serj 12 минут назад
никогда не слышал чтобы в первый раз прыгали без инструктора
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76k
Viktor 22 минуты назад
Постанова 100%!
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17k
Alex 23 минуты назад
Какая перворазница! Вы о чем??? Где это перворазницы прыгают сразу в обвесе и на спортивных куполах??? Перворазники прыгают на круглых куполах со стабилизацией типа Д6 (он же десантный) обвешанные приборами принудительного открытия купола типа ППКУ. Потом переходят на купола типа Д1-5У, где уже есть щели для мини-управления и есть чехол с медузой, позволяющий как принудительно открывать купол так и прыгать с затяжкой. И опять же - обвешанные приборами. Бывает, что этап с Д6 пропускают и сразу прыгают на "Дубах" - сначала принудительно (потом за самолетом тащится пучок чехлов) потом с медузами на затяжку и только потом этих прыгунов выпускают на спортивных куполах, да и то не всех. Так что сильно сомневаюсь в достоверности сцены.
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21k
иванов дмитрий 44 минуты назад
извините , а где запаска ?
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13k
Кыся 44 минуты назад
Чел герой, спору нет. Это очень опасно. Один удар - и могли оба вырубиться.
А вот к школе есть вопросы.
Почему перворазницу выкинули без стабилизируещего купола? Почему сразу на спортивном парашюте? Был ли у нее прибор автоматического раскрытия?
Если бы выкидывали с десантным, не пришлось бы так рисковать. Со стабилизатором ее бы не закрутило, с прибором не было бы смысла ее ловить, он и сам парашют бы открыл.
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34k
Fat Lynx 45 минут назад
Ну раз перворазник, то надо было пристегнуть чехол парашюта карабином к тросу в самолете... а так похоже от страха заклинило мозг.
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16k
Patmaz 45 минут назад
Облапал - женись!
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4k
Горожанин 49 минут назад
Тупая постановка и показуха. Во-первых, первый прыжок не может быть с таким парашютом и в затяжном прыжке. В общем, это далеко не первый прыжок, и его может совершать уже подготовленный спортсмен. Во-вторых, дергать за кольцо не обязательно - дело в том, что в обязательном порядке есть прибор принудительного раскрытия парашюта на определенной высоте - как основного, так и запасного.
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14k
Ничоси 54 минуты назад
Единственные нормальные парашютисты- это те, кто совершает прыжки по долгу службы.
Остальные- адреналиновые наркоманы. ИМХО
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