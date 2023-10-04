Российский тренер спас ученицу, которая не смогла раскрыть парашют

Девушка так испугалась первого прыжка, что потеряла контроль и едва не погибла.
Во время тренировки в школе парашютного спорта в Кемерово, тренер спас в полёте девушку, раскрыв её парашют. Отмечается, что девушка совершала свой первый прыжок и перенервничала, забыв обо всём, чему её учили.
Девушка-перворазник не заняла стабильное положение в воздухе, попала в опасную спираль и не смогла дернуть за кольцо. К счастью, вместе с ней прыгал тренер, который моментально спикировал к девушке, стабилизировал её в воздухе и раскрыл ей парашют. Однако получилось это только со второго раза. Трудно представить, какие эмоции испытывала девушка после первой неудачной попытки спасения.
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Отмечается, что видео с нагрудной камеры тренера было заснято ещё летом, однако опубликовали его только сейчас. Информации о школе парашютного спорта, в которой произошёл инцидент, а также о героическом тренере, к сожалению, нет.
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Респект!
А вот к школе есть вопросы.
Почему перворазницу выкинули без стабилизируещего купола? Почему сразу на спортивном парашюте? Был ли у нее прибор автоматического раскрытия?
Если бы выкидывали с десантным, не пришлось бы так рисковать. Со стабилизатором ее бы не закрутило, с прибором не было бы смысла ее ловить, он и сам парашют бы открыл.
Остальные- адреналиновые наркоманы. ИМХО