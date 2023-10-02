Мужчине пришлось спилить дерево, чтобы спасти четвероногого друга

Видеоролик с операцией по спасению застрявшего в стволе дерева пса, недавно был опубликован в сети.

Судя по кадрам записи, мужчина, спиливая дерево бензопилой, отдавал себе отчёт в том, что может задеть четвероногого охотника, погнавшегося за белкой и застрявшего внутри.