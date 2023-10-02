Мужчине пришлось спилить дерево, чтобы спасти четвероногого друга

В окрестностях города Бентон, штат Луизиана, США, мужчина пришёл на помощь псу, застрявшему в стволе дерева.
Видеоролик с операцией по спасению застрявшего в стволе дерева пса, недавно был опубликован в сети.
Судя по кадрам записи, мужчина, спиливая дерево бензопилой, отдавал себе отчёт в том, что может задеть четвероногого охотника, погнавшегося за белкой и застрявшего внутри.
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К счастью, всё обошлось. Пёс благополучно выбрался из спиленного ствола, всем своим видом показывая, что охота ещё не окончена и он намерен изловить наглого грызуна.
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