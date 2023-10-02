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Мужчине пришлось спилить дерево, чтобы спасти четвероногого друга

Мужчине пришлось спилить дерево, чтобы спасти четвероногого друга

Автор:
02 октября 2023 07:37
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   США   Спасение   животные   собака   
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В окрестностях города Бентон, штат Луизиана, США, мужчина пришёл на помощь псу, застрявшему в стволе дерева.

Видеоролик с операцией по спасению застрявшего в стволе дерева пса, недавно был опубликован в сети.

Судя по кадрам записи, мужчина, спиливая дерево бензопилой, отдавал себе отчёт в том, что может задеть четвероногого охотника, погнавшегося за белкой и застрявшего внутри.

К счастью, всё обошлось. Пёс благополучно выбрался из спиленного ствола, всем своим видом показывая, что охота ещё не окончена и он намерен изловить наглого грызуна.

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Метки: Видео   Пёс   США   Спасение   животные   собака   
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3  комментария
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10k
hairov 14 минут назад
Как он туда залез то?!
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Евгений Д 3 минуты назад
Хорошо для собаки закончилось.
А мужик влетит на штраф за порчу деревьев
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6k
Евгений Д 4 минуты назад
Раньше была новость, что спилили старое дерево, подобное этому, и внутри была мумифицированная собака. Якобы когда то погналась за кем то, через отверстие под корнями залезла, полезла вверх и застряла
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