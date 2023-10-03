Пассажирку бизнес-класса задержали за дебош в самолёте

Летевшая из Сочи в Красноярск пассажирка бизнес-класса устроила дебош, а затем отказалась покидать салон самолёта. Она думала, что всё ещё летит. Однако 40-летнюю женщину быстро спустили с небес на землю прибывшие сотрудники полиции.

Перед полётом, как отмечается, женщина сильно напилась. И пока ей не стало совсем хорошо, она ругалась как с пассажирами, так и с бортпроводниками. А затем она отключилась, предварительно испачкав салон и отказавшись за собой убирать (очевидно, её вырвало).