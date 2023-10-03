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Пассажирку бизнес-класса задержали за дебош в самолёте

Пассажирку бизнес-класса задержали за дебош в самолёте

Автор:
03 октября 2023 19:40
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   Сочи   бизнес класс   дебоширка   задержание   красноярск   самолёт   
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Женщина была настолько пьяна, что не совсем понимала где находится.

Летевшая из Сочи в Красноярск пассажирка бизнес-класса устроила дебош, а затем отказалась покидать салон самолёта. Она думала, что всё ещё летит. Однако 40-летнюю женщину быстро спустили с небес на землю прибывшие сотрудники полиции.


Перед полётом, как отмечается, женщина сильно напилась. И пока ей не стало совсем хорошо, она ругалась как с пассажирами, так и с бортпроводниками. А затем она отключилась, предварительно испачкав салон и отказавшись за собой убирать (очевидно, её вырвало).

Экипаж решил наказать дебоширку и вызвал к трапу самолёта транспортную полицию. К моменту появления сотрудников правоохранительных органов салон самолёта уже был пуст, а женщина находилась в алкогольной отключке. Разбудить её удалось с трудом. С трудом до неё удалось и донести информацию, что она уже на земле и её ждёт разговор с полицией. Она до последнего отказывалась покидать салон, полагая, что всё ещё находится в полёте.


Известно, что после медосвидетельствования отпустили. в скором времени её будет ожидать либо штраф, либо арест на 15 суток за появление в общественных местах в нетрезвом виде.

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Метки: Видео   Сочи   бизнес класс   дебоширка   задержание   красноярск   самолёт   
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10  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Зачем пить, если ТОЧНО знаешь, что это закончится дебошем, запоем. А уж в сорок лет этого никак нельзя не знать. Сомнительное удовольствие.
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7k
Sania 16 секунд назад
Ну и опять...
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1k
Страж 42 минуты назад
А почему лицо закрывают?
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1k
Николай 46 минут назад
Блин. Ну вот признаюсь. У меня богатый опыт употребления бухла и полетов на самолетах. Самое хреновое, что от меня люди "видели" - это запах перегара, да и то сомневаюсь, там отличная вентиляция.
Каждый раз удивляюсь, сколько и чего надо выжрать чтобы так голова отключилась...
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6k
Бу Час назад
жаль лица не видно)
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13k
Всё – приехали! 2 часа назад
Что тут скажешь...
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6k
Трям 2 часа назад
15 суток за такое не дают, не надо звиздеть! Да и не сопротивлялась она ментам, так что скорее всего штраф небольшой будет и все.
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