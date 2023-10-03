Пассажирку бизнес-класса задержали за дебош в самолёте

Женщина была настолько пьяна, что не совсем понимала где находится.
Летевшая из Сочи в Красноярск пассажирка бизнес-класса устроила дебош, а затем отказалась покидать салон самолёта. Она думала, что всё ещё летит. Однако 40-летнюю женщину быстро спустили с небес на землю прибывшие сотрудники полиции.
Перед полётом, как отмечается, женщина сильно напилась. И пока ей не стало совсем хорошо, она ругалась как с пассажирами, так и с бортпроводниками. А затем она отключилась, предварительно испачкав салон и отказавшись за собой убирать (очевидно, её вырвало).
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Экипаж решил наказать дебоширку и вызвал к трапу самолёта транспортную полицию. К моменту появления сотрудников правоохранительных органов салон самолёта уже был пуст, а женщина находилась в алкогольной отключке. Разбудить её удалось с трудом. С трудом до неё удалось и донести информацию, что она уже на земле и её ждёт разговор с полицией. Она до последнего отказывалась покидать салон, полагая, что всё ещё находится в полёте.
Известно, что после медосвидетельствования отпустили. в скором времени её будет ожидать либо штраф, либо арест на 15 суток за появление в общественных местах в нетрезвом виде.
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Каждый раз удивляюсь, сколько и чего надо выжрать чтобы так голова отключилась...