Женщину спасли от стаи бездомных собак в Нижневартовске

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В Сети распространилось видео нападения дворняг на женщину. Мимо проезжавший водитель спас пострадавшую,подъехав в самый эпицентр событий и разогнав бродячих собак звуком клаксона.
Информацией заинтересовались в региональном СК. Следователи проверяют работу организаций, которые должны отлавливать бездомных животных, их могут привлечь по статье 293 УК РФ (Халатность).
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На встрече с губернатором и жителями Нягани глава города Иван Ямашев заявил, что в местном приюте для бездомных животных уже содержатся более 240 собак, но заявки от граждан продолжают поступать, а служба по отлову не всегда справляется с работой.
Местная жительница рассказала, что неоднократно обращалась в городские службы из-за бродячей собаки, но они не реагировали, а теперь собака беременна. Мэр в ответ пообещал решить вопрос, а Комарова раскритиковала местных жителей:
«Вы че? Я что тут дворцы буду строить для бездомных животных? И потом содержать все это? Не наигрались? Извините, что я жестко, но уже, честное слово, вот здесь вот. Почему вы мне вопросы эти задаете? Это моя собака? Это я ее бросила? Это вы ее бросили! Это вы ее бросили! Это вы ее бросили, вот теперь подберите и пристройте».
Пора бы расходование средств проверить.