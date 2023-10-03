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Женщину спасли от стаи бездомных собак в Нижневартовске

Женщину спасли от стаи бездомных собак в Нижневартовске

Автор:
03 октября 2023 10:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Нижневартовск   Спасение   животные   собака   стая собак   
1429
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В Сети распространилось видео нападения дворняг на женщину. Мимо проезжавший водитель спас пострадавшую,подъехав в самый эпицентр событий и разогнав бродячих собак звуком клаксона.

Информацией заинтересовались в региональном СК. Следователи проверяют работу организаций, которые должны отлавливать бездомных животных, их могут привлечь по статье 293 УК РФ (Халатность).

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Метки: Видео   Нижневартовск   Спасение   животные   собака   стая собак   
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14  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Не извольте беспокоиться! Собаки, наверняка, проходили отлов, стерилизацию, чипирование и возврат. Всё по закону. Женщина, наверное, неправильно себя повела и они понюхали, но не отошли.
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422
Александр Богомолов 10 минут назад
по моему ни в одной стране где вводилась программа ОСВВ проблема бродячих собак не решилась. даже в маленькой Греции. с чего зоошизики решили что в огромадной России все будет по другому. пора уже им признать, что их ОСВВ не работает. хотя о чем это я. не признают они этого.мозгу там нет.
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145
Knives22 Александр Богомолов 4 минуты назад
Пока существуют дебилы выкидывающие собак, подкармливающие бездомных собак, бездумно разводящих собак проблема не решится никогда, какие методы ты не принимай.
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40k
Aleks 12 минут назад
Никогда такого не было и вот опять...
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13k
jungar 23 минуты назад
звуки как из преисподни
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56k
dima423 Полчаса назад
Мне вот любопытно почему люди сами не травят их, если соответствующие органы не работают... Наверняка же не первая такая ситуация
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3k
lekha-fil 46 минут назад
Скоро и это забудется, ну как всегда. Пока ВВ не скажет веское слово.
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15k
Kostick 55 минут назад
на улицах собак быть не должно, всё, точка. иного быть просто не может. а зоошизе, если жалко, то пусть забирают по домам, и отвечают потом.
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16k
куджо Час назад
Вот всегда в машине, плеточка которой умею обращаться и туристический топорик. Правда подлетел как то спасать тетю с ребенком, щёлкнул в стаю, оказалось они их подкармливают....
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1k
Илья Час назад
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ответ на жалобу из-за бродячей собаки предложила жителям города Нягань самим решить проблему бездомных животных, передает «Муксун».

На встрече с губернатором и жителями Нягани глава города Иван Ямашев заявил, что в местном приюте для бездомных животных уже содержатся более 240 собак, но заявки от граждан продолжают поступать, а служба по отлову не всегда справляется с работой.

Местная жительница рассказала, что неоднократно обращалась в городские службы из-за бродячей собаки, но они не реагировали, а теперь собака беременна. Мэр в ответ пообещал решить вопрос, а Комарова раскритиковала местных жителей:

«Вы че? Я что тут дворцы буду строить для бездомных животных? И потом содержать все это? Не наигрались? Извините, что я жестко, но уже, честное слово, вот здесь вот. Почему вы мне вопросы эти задаете? Это моя собака? Это я ее бросила? Это вы ее бросили! Это вы ее бросили! Это вы ее бросили, вот теперь подберите и пристройте».
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145
Knives22 Илья 13 минут назад
https://ugra-news.ru/article/v_2023_godu_meriya_nizhnevartovska_potratit_na_otlov_bezdomnykh_sobak_22_3_mln_rubley/https://ugra-news.ru/article/v_2023_godu_meriya_nizhnevartovska_potratit_na_otlov_bezdomnykh_sobak_22_3_mln_rubley/
Пора бы расходование средств проверить.
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