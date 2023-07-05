Неравнодушные люди спасли щенка, который едва не захлебнулся гудроном

В городе Тавда Свердловской области волонтеры спасли щенка от мучительной смерти. Собака была полностью покрыта гудроном.
Щенка, захлёбывавшегося в гудроне, спасли от гибели в Свердловской области. Волонтёры отмывали пса три дня.
Всё произошло в городе Тавда. Телеграм-канал Shot сообщает, что собаку-девочку нашёл вечером 1 июля на прогулке 13-летний подросток. Животное захлёбывалось в резервуаре с гудроном недалеко от ж/д моста. Он позвонил волонтёрам, которые сразу приехали спасать щенка — его отмывали всю ночь в тазиках на улице, потом в ванной дома.
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"Щенок-девочка истошно кричала, захлебываясь гудроном. Она лежала на мешке из-под картофеля на тропинке, (кто-то её туда положил). Малышка была полностью покрыта нефтепродуктом.
Её глазки были залиты и склеены, лапы тоже, во рту был гудрон. За техникумом есть место, недалеко от ж/д моста, где стоит этот вязкий продукт уже лет 20, и в этом месте уже погибло огромное количество животных и птиц. Уже были просьбы о том, что бы это место засыпали, но, к сожалению, ничего не меняется".
Мыли щенка всем подряд: растительными маслами, средствами от мазута, мылом. У собаки была сильная интоксикация, отдышка, слабость, она скулила и почти не стояла на ногах.
Спустя сутки собаке смогли очистить мордочку от гудрона, который был на зубах и во рту. Часть шерсти с гудроном пришлось состригать.
Обезвоженного пёселя отпаивали водой с сахаром и молоком.
Сейчас для щенка ищут новый дом.
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