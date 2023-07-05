Неравнодушные люди спасли щенка, который едва не захлебнулся гудроном

Пишет один из волонтёров:

"Щенок-девочка истошно кричала, захлебываясь гудроном. Она лежала на мешке из-под картофеля на тропинке, (кто-то её туда положил). Малышка была полностью покрыта нефтепродуктом.

Её глазки были залиты и склеены, лапы тоже, во рту был гудрон. За техникумом есть место, недалеко от ж/д моста, где стоит этот вязкий продукт уже лет 20, и в этом месте уже погибло огромное количество животных и птиц. Уже были просьбы о том, что бы это место засыпали, но, к сожалению, ничего не меняется".

Мыли щенка всем подряд: растительными маслами, средствами от мазута, мылом. У собаки была сильная интоксикация, отдышка, слабость, она скулила и почти не стояла на ногах.