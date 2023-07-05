FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14253 поста • 1675 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Неравнодушные люди спасли щенка, который едва не захлебнулся гудроном

Неравнодушные люди спасли щенка, который едва не захлебнулся гудроном

Автор:
05 июля 2023 08:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   гудрон   животные   собака   спасение   щенок   
555
6
1

В городе Тавда Свердловской области волонтеры спасли щенка от мучительной смерти. Собака была полностью покрыта гудроном.

Щенка, захлёбывавшегося в гудроне, спасли от гибели в Свердловской области. Волонтёры отмывали пса три дня.

Всё произошло в городе Тавда. Телеграм-канал Shot сообщает, что собаку-девочку нашёл вечером 1 июля на прогулке 13-летний подросток. Животное захлёбывалось в резервуаре с гудроном недалеко от ж/д моста. Он позвонил волонтёрам, которые сразу приехали спасать щенка — его отмывали всю ночь в тазиках на улице, потом в ванной дома.

Пишет один из волонтёров:

"Щенок-девочка истошно кричала, захлебываясь гудроном. Она лежала на мешке из-под картофеля на тропинке, (кто-то её туда положил). Малышка была полностью покрыта нефтепродуктом.
Её глазки были залиты и склеены, лапы тоже, во рту был гудрон. За техникумом есть место, недалеко от ж/д моста, где стоит этот вязкий продукт уже лет 20, и в этом месте уже погибло огромное количество животных и птиц. Уже были просьбы о том, что бы это место засыпали, но, к сожалению, ничего не меняется".

Мыли щенка всем подряд: растительными маслами, средствами от мазута, мылом. У собаки была сильная интоксикация, отдышка, слабость, она скулила и почти не стояла на ногах.

Спустя сутки собаке смогли очистить мордочку от гудрона, который был на зубах и во рту. Часть шерсти с гудроном пришлось состригать.

Обезвоженного пёселя отпаивали водой с сахаром и молоком.

Сейчас для щенка ищут новый дом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Пёс   гудрон   животные   собака   спасение   щенок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
110k
parallax 18 минут назад
За открытую ёмкость с гудроном, как всегда ни кто не в ответе. Как и за бездомного щенка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1011200



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Худший матрас

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#машина#интересное#аварии#подборка#Автовсячина#улыбнуло#дети#франция#маразм
#автомобили#фото#интересно#ДТП#история#в мире#фильм#забавно#Ynews#здоровые
#автомир#Прикол#люди#авто аварии#кино#позитив#шоу бизнес#факты#Москва#знаменитости
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

На что жалуетесь?

Вернуться