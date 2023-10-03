Парень устроил истерику в лифте в Ставрополе: разбил стекло, колотил стены и лежал на полу

Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает

В московском метро мужчина набросился на девушку из-за того, что она закинула ноги на сиденье

В подмосковном Егорьевске неадекват заявился в пункт выдачи Wildberries и начал угрожать сотруднице

Толпа мужчин схлестнулась в драке на детской площадке — в ход пошел строительный мусор с...

Женщина справила нужду в лифте под видеокамерой

Стрельба произошла на школьном футбольном матче в Оклахоме