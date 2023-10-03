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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 785 постов • 41 подписчик подписаться
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Парень устроил истерику в лифте в Ставрополе: разбил стекло, колотил стены и лежал на полу

Парень устроил истерику в лифте в Ставрополе: разбил стекло, колотил стены и лежал на полу

Автор:
03 октября 2023 08:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Ставрополь   истерика   лифт   негатив   парень   разбил стекло   
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В одном из ставропольских домов парень устроил потасовку, испортив общественное имущество, истерика молодого человека попала на камеры.

Барышня пыталась успокоить своего попутчика, но тщетно: на выходе из лифта парень также разбил стекло общественного балкона.

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Метки: Видео   Ставрополь   истерика   лифт   негатив   парень   разбил стекло   
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1  комментарий
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Davy Jones 50 минут назад
Ты наркоман, сука штоле?
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