Парень устроил истерику в лифте в Ставрополе: разбил стекло, колотил стены и лежал на полу

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В одном из ставропольских домов парень устроил потасовку, испортив общественное имущество, истерика молодого человека попала на камеры.
Барышня пыталась успокоить своего попутчика, но тщетно: на выходе из лифта парень также разбил стекло общественного балкона.
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