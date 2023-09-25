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Сообщество Без кота и жизнь не та 1734 поста • 484 подписчика подписаться
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Женщина завернула кота в целлофан и спустила на лифте, потому что устала «убирать за ним

Женщина завернула кота в целлофан и спустила на лифте, потому что устала «убирать за ним

Автор:
25 сентября 2023 09:06
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Пакет   женщина   животные   кошка   лифт   негатив   
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В кабине бедное животное обнаружили соседи, они попытались его освободить, а после стали искать хозяина, но оказались разочарованы.

Согласно кадрам видеозаписи, женщина вызвала лифт, после чего сильно швырнула пакет с кошкой на пол кабины и закрыла двери лифта. Животное сначала металось, но позже затихло в углу.


Женщина объяснила свой поступок тем, что кошка «везде гадит» и вообще «проблемное животное». Как выяснилось позже, питомцу нужна помощь ветеринара — возможно, у нее грыжа.


Сейчас волонтеры собирают деньги на помощь кошке, а также хотят привлечь к ответственности нерадивую хозяйку за жестокое обращение с животными.

Источник:

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Метки: Видео   Пакет   женщина   животные   кошка   лифт   негатив   
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4k
Alex 2 часа назад
Вот падла
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26k
Сталкер 42 минуты назад
Бывшая хозяйка – мразь.
Кисюле – новых адекватных кожаных!
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362
Arts Sitnikov Час назад
Все ни как не пойму??.. Почему некоторым людям проще выкинуть котенка из окна машины, посадить в мешок и оставить на обочине или, как здесь, в пакет и в лифт, чем позвонить волонтерам и объяснить, что не может больше содержать??.. Они сами приедут и заберут животинку.. Бедный кот охерел от такого стресса((((
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7k
Pravednik84 2 часа назад
Был у меня такой случай - соседка кормила пёсью семью (сучка и 5 щенят), всё было хорошо, пока мать не стала бросаться на нас, мы начали предпринимать меры по уничтожению этого племени, но не успели - сучка покусала эту вот кормилицу, она жестоко помножила выводок на ноль (у нас были более деликатные планы, даже мы в шоке от её жестокости) и долго травила диких собак по округе (ну там какие то психические отклонения). В итоге уговорили её перестать травить (домашние собаки тоже могут пострадать)... Не знаю как сейчас (живу в другом месте), но слышал, что теперь решила убивать людей, ну а в дурку её забрать не могут (по закону).
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58k
alertol 2 часа назад
Законы по защите животных сейчас развиты не то что бы очень, однако на лицо хулиганка (потенциальная порча лифта, включая "загаживание" если она права и котейка гадит везде) 15 суток вполне можно дать, если полицейские конечно не котоненавистники тоже
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