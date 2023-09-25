Женщина завернула кота в целлофан и спустила на лифте, потому что устала «убирать за ним

В кабине бедное животное обнаружили соседи, они попытались его освободить, а после стали искать хозяина, но оказались разочарованы.
Согласно кадрам видеозаписи, женщина вызвала лифт, после чего сильно швырнула пакет с кошкой на пол кабины и закрыла двери лифта. Животное сначала металось, но позже затихло в углу.
Женщина объяснила свой поступок тем, что кошка «везде гадит» и вообще «проблемное животное». Как выяснилось позже, питомцу нужна помощь ветеринара — возможно, у нее грыжа.
Сейчас волонтеры собирают деньги на помощь кошке, а также хотят привлечь к ответственности нерадивую хозяйку за жестокое обращение с животными.
Источник:
- Женщина справила нужду в лифте под видеокамерой
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Но для этого соседям (знакомым) нужно предпринять ряд действий юридического характера. Но как правило, никто ничего делать не хочет и ждет, когда кто-то другой обратится или к участковому с просьбой направить психа на освидетельствование или сразу подать письменное заявление о принудительном освидетельствовании участковому врачу-психиатру.