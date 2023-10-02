Это нам нужно: японцы создали офисную подушку для обеденного сна прямо на столе

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В мягкой подушке за 60 долларов (5900 рублей) работает вибрация, чтобы разбудить человека в нужное время. А ещё её угол наклона можно регулировать самому, чтобы подобрать нужную позицию.
Идеально для понедельников!
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