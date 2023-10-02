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Это нам нужно: японцы создали офисную подушку для обеденного сна прямо на столе

Это нам нужно: японцы создали офисную подушку для обеденного сна прямо на столе

Автор:
02 октября 2023 10:31
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Япония   изобретение   подушка   работа   сон   
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В мягкой подушке за 60 долларов (5900 рублей) работает вибрация, чтобы разбудить человека в нужное время. А ещё её угол наклона можно регулировать самому, чтобы подобрать нужную позицию.

Идеально для понедельников!

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Метки: Видео   Япония   изобретение   подушка   работа   сон   
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