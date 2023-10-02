Партию женьшеня стоимостью в 2 млн. рублей изъяли приморские пограничники

Специалисты АНО «Центр Амурский тигр» подтвердили, что растение действительно женьшень, рыночная стоимость которого оценивается в 2 млн. рублей. Это реликтовое растение, как известно, очень ценится в традиционной восточной медицине, поэтому спрос на него в сопредельном государстве остается высоким.





По результатам проведенных мероприятий Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 30 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК Российской Федерации.



