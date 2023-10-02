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Партию женьшеня стоимостью в 2 млн. рублей изъяли приморские пограничники

Партию женьшеня стоимостью в 2 млн. рублей изъяли приморские пограничники

Автор:
02 октября 2023 08:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Растение   вывоз   женьшень   новости   приморские пограничники   
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Интересную находку сделали сотрудники пограничного управления на российско-китайской границе. В спальном отсеке автомобиля, следовавшего на выезд из страны они обнаружили 12 свертков с краснокнижными дикоросами. В общей сложности пограничники насчитали 1709 корней общим весом 7 кг. 320 гр.

Специалисты АНО «Центр Амурский тигр» подтвердили, что растение действительно женьшень, рыночная стоимость которого оценивается в 2 млн. рублей. Это реликтовое растение, как известно, очень ценится в традиционной восточной медицине, поэтому спрос на него в сопредельном государстве остается высоким.


По результатам проведенных мероприятий Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 30 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК Российской Федерации.


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Метки: Видео   Растение   вывоз   женьшень   новости   приморские пограничники   
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