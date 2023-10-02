Партию женьшеня стоимостью в 2 млн. рублей изъяли приморские пограничники

Интересную находку сделали сотрудники пограничного управления на российско-китайской границе. В спальном отсеке автомобиля, следовавшего на выезд из страны они обнаружили 12 свертков с краснокнижными дикоросами. В общей сложности пограничники насчитали 1709 корней общим весом 7 кг. 320 гр.
Специалисты АНО «Центр Амурский тигр» подтвердили, что растение действительно женьшень, рыночная стоимость которого оценивается в 2 млн. рублей. Это реликтовое растение, как известно, очень ценится в традиционной восточной медицине, поэтому спрос на него в сопредельном государстве остается высоким.
По результатам проведенных мероприятий Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 30 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК Российской Федерации.
Источник:
Источник:
- Охранник нарядился женщиной, чтобы незаметно ограбить свою же точку
- 160-летняя церковь сгорела дотла после удара молнии в американском штате Массачусетс
- В московском метро мужчина набросился на девушку из-за того, что она закинула ноги на сиденье
- Корреспондент, у которого на всё две точки зрения
- Толпа мужчин схлестнулась в драке на детской площадке — в ход пошел строительный мусор с прилежащей стойки